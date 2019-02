tg24.sky

: Mina duetta col rapper Mondo Marcio in “Angeli e Demoni” - SkyTG24 : Mina duetta col rapper Mondo Marcio in “Angeli e Demoni” - radioalcamo : Mina duetta con Mondo Marcio nel nuovo singolo 'Angeli e demoni': ascoltalo qui -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La canzone è disponibile su tutte le piattaforme per l'ascolto di musica in streaming. La cantante ha prestato la voce per il brano che sarà inserito nell'album "Uomo!", in uscita il prossimo 8 marzo