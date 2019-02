Samsung Galaxy S10e | Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono già in preordine su Amazon

Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole Fold : L’attesa per conoscere i nuovi prodotti Samsung è terminata, ieri sera hanno fatto il loro esordio gli smartphone Galaxy S10, S10+ e S10e e lo smartwatch Galaxy Watch Active, passati un po’ in secondo piano rispetto al protagonista più atteso, il Galaxy Fold. Finalmente si sa tutto dello smartphone pieghevole di cui si è parlato a lungo, che si era intravisto a fine 2018 e in un video istituzionale che sta passando in TV da qualche ...

Samsung ha venduto 2 miliardi di smartphone Galaxy in tutto il mondo : Nella serata del Samsung Galaxy UNPACKED 2019 abbiamo conosciuto tanti nuovi prodotti e non poteva mancare un po' di autocelebrazione. L'articolo Samsung ha venduto 2 miliardi di smartphone Galaxy in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

La LED Cover di Samsung Galaxy S10 può essere usata anche per il conto alla rovescia della fotocamera : Tra gli accessori ufficiali pensati da Samsung pergli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 troviamo anche una LED Cover. Ecco come funziona L'articolo La LED Cover di Samsung Galaxy S10 può essere usata anche per il conto alla rovescia della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Bixby in italiano e prestazioni al top per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Perché l’UNPACKED 2019 di Samsung è stato importante : Galaxy S10 - Galaxy Fold e tutti i prodotti annunciati : Facciamo un bel riepilogo dei prodotti presentati da Samsung durante l'evento Galaxy UNPACKED 2019 di oggi, 20 febbraio: ecco Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, Galaxy Fold, Galaxy Buds, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit e Fit e. L'articolo Perché l’UNPACKED 2019 di Samsung è stato importante: Galaxy S10, Galaxy Fold e tutti i prodotti annunciati proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile : Nel corso di un'intervista, il capo della divisione mobile di Samsung, ha confermato che il Samsung Galaxy Home sarà lanciato nel mese di aprile L'articolo Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Il tasto Bixby di Samsung Galaxy S10 può essere rimappato : Samsung consentirà agli utenti del Samsung Galaxy S10 di usare il tasto dedicato a Bixby per aprire qualsiasi app che desiderano. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il tasto Bixby di Samsung Galaxy S10 può essere rimappato proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S10 (download) : Se volete un "assaggio" dei nuovi Samsung Galaxy S10, avete la possibilità di scaricare i sei sfondi ufficiali che saranno pre-caricati nella loro ROM L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S10 (download) proviene da TuttoAndroid.

Ecco Samsung Galaxy Fold - schermo pieghevole e prezzo stellare (2000 euro) : Samsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldSamsung Galaxy FoldLondra – Sapevamo che all’evento di lancio dei nuovi Galaxy S10 avrebbe fatto la sua comparsa, ma non che avrebbe direttamente aperto la kermesse. E invece nella giornata di oggi, dopo anni di anticipazioni (l’unica ufficiale risalente a pochi mesi fa), Samsung ha finalmente ...

Samsung Galaxy S10 : ufficiali i nuovi top gamma con display forato - Galaxy Buds - e ricarica wireless inversa : ... secondo il report della società di analisi Canalys, ha perso , rispetto al 2017, importanti percentuali , il 14% solo nell'Europa Occidentale, di market share un po' ovunque nel mondo. I top gamma ...

Galaxy Buds - Galaxy Fit e Galaxy Watch : i nuovi accessori Samsung : Non sorprende allora che la nuova famiglia di indossabili di Samsung si concentri su una tipologia di consumatore che vira molto verso lo sport. In calce all'evento di presentazione dei Galaxy S10 , ...

Samsung Galaxy Fold - lo smartphone che si piega : Samsung Electronics ha presentato l’attesissimo Galaxy Fold, il suo primo dispositivo pieghevole che crea una nuova categoria di prodotto. Galaxy Fold presenta il primo display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si piega come la copertina di un libro. Grazie alle sue dimensioni Galaxy Fold introduce un nuovo e potente modo per lavorare in multitasking, guardare video, giocare e altro ancora… Lo smartphone pieghevole, arriverà nei ...

Non sottovalutate Samsung Galaxy S10e : vi diciamo perché nella nostra anteprima da Londra : Vi raccontiamo il nostro primo incontro con Samsung Galaxy S10e, davvero niente male, potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti L'articolo Non sottovalutate Samsung Galaxy S10e: vi diciamo perché nella nostra anteprima da Londra proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus dal vivo sono sexy! Eccoli nella nostra video anteprima : video anteprima di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, vi raccontiamo i nostri primi minuti in compagnia dei nuovi super smartphone coreani. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10 Plus dal vivo sono sexy! Eccoli nella nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.