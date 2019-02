Multa a Sky | il Codacons | «Ora si rimborsino gli abbonati»

Sky Multata dall'Antitrust per il pacchetto calcio : "Pubblicità ingannevole per i clienti" : Sky Italia non avrebbe chiarito che quest'anno le partite del pacchetto calcio sarebbero scese da 7 a 10, visto l'arrivo di...

L’Antitrust ha Multato Sky per 7 milioni di euro per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha multato l’emittente televisiva Sky per 7 milioni di euro, in seguito all’accertamento di due violazioni del Codice del consumo: pubblicità ingannevole e pratica aggressiva. I fatti si

Serie A - Sky Multata per 7 milioni di euro. Antitrust : “Poca chiarezza - consumatori credevano di poter vedere tutte partite” : L’Antitrust ha multato Sky Italia per 7 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19. La pubblicità della pay-tv, secondo l’Autorità per la concorrenza del mercato, lasciava intendere ai potenziali nuovi clienti che abbonandosi sarebbe stato possibile vedere tutte le partite del campionato di Serie A come nel triennio precedente. È quindi accertata, a parere ...

