Inter | Zhang mette le cose in chiaro | “Icardi mai alla Juventus”

Inter - il presidente Zhang : 'Icardi non andrà mai alla Juventus : 'Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus': lo dice il presidente dell' Inter Steven Zhang al termine dell'assemblea dei soci del club nerazzurro. 'Crediamo che continuerà a crescere con noi. Lo ...

Inter - LionRock Capital nel nuovo CdA. Zhang : 'Insieme vinceremo e divertiremo' : Daniel Tseung e Tom Pitts di LionRock Capital sono dunque i due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell'Inter. Il fondo di investimento LionRock entra ufficialmente come secondo maggiore ...

Inter - ecco il nuovo CdA. Steven Zhang : "Vincere e divertire" : Insieme, vinceremo e divertiremo, saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile'. ...

Inter - futuro Spalletti? Zhang ha già deciso : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter , Steven Zhang , ha già deciso il futuro della panchina nerazzurra. Addio a Spalletti e arrivo di Antonio Conte , identificato come il tecnico in grado di riportare i ...

Inter - in 50 mila per il Bologna : assente Zhang : La Gazzetta dello Sport rivela che sono oltre 50 mila gli spettatori attesi a San Siro per la sfida tra Inter e Bologna . Non ci sarà il presidente Steven Zhang , che è volato negli Stati Uniti per trascorrere il ...

Inter - braccio di ferro Zhang-Perisic - il croato ne sce schiacciato per colpa dell'Arsenal : La Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come il croato abbia perso in partenza il braccio di ferro con Zhang, soprattutto per colpa dell'Arsenal che non ha presentato un'offerta adeguata. 'Perisic è tipo ...

Inter - pugno duro di Zhang : solo otto sicuri di restare - tra questi Icardi (RUMORS) : Tanto tuonò che non piovve. La sessione invernale di calciomercato dell'Inter potrebbe essersi aperta e chiusa con l'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Il giocatore arriva per sostituire Sime Vrsaljko, che non ha mai superato completamente l'infortunio al ginocchio e che lo costringerà all'operazione, con uno stop intorno agli otto mesi. ...

Inter - lo spogliatoio non è sereno e Zhang chiede conto a Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come il presidente, Steven Zhang, abbia chiesto a Spalletti il motivo di tanto malcontento all'Interno dello spogliatoio nerazzurro. ' Davanti a un buon bicchiere di vino ...

Inter - non solo Perisic : altri casi nello spogliatoio. E Zhang non vola in Cina : nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport , all'esterno croato si aggiungono ...

Inter - il fondo Lionrock socio di Zhang : 150 milioni a Thohir - poi il nuovo stadio : Il fondo di private equity conosciuto a Suning, tanto che detiene una partecipazione in Suning Sport. Un nuovo partner dunque gradito alla proprietà con disponibilità per investire, sia sul mercato, ...

Steven Zhang : 'Voglio continuare a guidare l'Inter e tornare ai vertici in Europa' : Questo per dimostrare al mondo la visione e la capacità delle moderne aziende cinesi di continuare a muoversi verso l'Internazionalizzazione'.

Inter - Jack Ma di Alibaba nuovo socio di Suning?/ Nel mirino 31% di Thohir : maxi-trama dalla Cina verso Zhang : Inter, nuove trame dalla Cina: Jack Ma di Alibaba nuovo socio-partner di Suning? La sfida alla famiglia Zhang e l'ingresso in società: ultime notizie

Icardi-Inter - l'incontro slitta. Input di Zhang : silenzio e firma : Slitta l'atteso, primo vertice tra Beppe Marotta e Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi. Con tutta probabilità la dirigenza dell'Inter vedrà la moglie-agente del capitano nerazzurro ...

Inter-Icardi - è il tempo del silenzio : martedì l'incontro e Zhang... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della trattativa di rinnovo tra Icardi e l'Inter e spiega come le dichiarazioni di Steven Zhang siano servite a ridurre la tensione che si era generata tra le parti. 'C'è un tempo per ...