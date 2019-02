Israele | Netanyahu prepara a Gerusalemme Visegrad 2 Ma è scontro sui primi

Ecco Benny Gantz - il generale di Israele che sfida Netanyahu : Milano. “Mette assieme un eloquio fluente, calma, modestia, senza un grammo di machismo e – un vantaggio – ha l’aria da generale”. Così il giornalista Avihai Becker descriveva 17 anni fa Benny Gantz, appena nominato alla guida del Comando settentrionale, a meno di 48 mesi dal ritiro israeliano dal L

Netanyahu : Israele ricorda il ruolo dell'Armata Rossa nella sconfitta del nazismo - : Un terzo del nostro popolo è stato distrutto con una terribile crudeltà, decine di milioni di altri sono stati uccisi in diversi paesi del mondo", ha detto Netanyahu. "Oggi ricordiamo i caduti, ma ...

GUERRA IN SIRIA/ Scontro Israele-Iran - Trump e Netanyahu provocano Teheran : Bombardamento missilistico israeliano sulla SIRIA su obbiettivi iraniani. E' un nuovo tentativo di Tel Aviv per provocare Teheran

RAID IN SIRIA - IRAN "PRONTI A ELIMINARE Israele"/ Netanyahu - "non possiamo ignorare le minacce" : RAID Israele in SIRIA: 'colpiti obiettivi IRAN'. Esercito Teheran, 'impazienti di ELIMINARE israeliani da faccia Terra'. Netanyahu 'non ignorare le minacce'

Razzi Siria-Israele sul Golan - Damasco : "respinto attacco"/ Netanyahu : "noi vogliamo danneggiare l'Iran" : Scontro di Razzi tra Israele e Siria, Damasco annuncia 'respinto attacco nel Sud'. Replica, 'Missili sul Golan': Netanyahu 'noi vogliamo danneggiare l'Iran'

Netanyahu : priorità di Israele è contrastare l'Iran in Siria - : Oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l'attacco aereo in Siria, ha dichiarato che il contrasto della presenza militare iraniana in Siria è una priorità della politica di Israele. "...

Israele - per le elezioni di aprile scende in campo contro Netanyahu l’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz : Benny Gantz scende in campo. l’ex generale che ha combattuto due guerre contro Hamas a Gaza, dopo aver fondato il suo partito “Resilienza” ha rotto gli indugi. Con un post su Facebook è sceso in campo nelle elezioni del prossimo 9 aprile contro il suo ex datore di lavoro: il premier Benjamin Netanyahu. Con collocazione moderata centrista Gantz – che come tutti gli ex generali in Israele gode di molta fiducia – potrebbe prendere 13-14 ...

Gantz - un generale sfida Netanyahu : “Israele prima di tutto” : Sarà un generale a sfidare il premier Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni del 9 aprile. Benny Gantz ha rotto l’indugi e questa mattina ha annunciato la sua candidatura. Lo ha fatto con un video messaggio di soli 17 secondi, «Israele prima di tutto». «Per me Israele – ha spiegato – viene prima di ogni cosa. Unisciti a me e apriremo una nuova v...

Elezioni Israele - il rischio del processo non indebolisce Netanyahu : il suo Likud guida i sondaggi e l’opposizione si sbriciola : Il colpo di scena è arrivato alla fine di un tormentato week end. Il procuratore generale Avichai Mendelblit deciderà se accusare il primo ministro Benjamin Netanyahu entro il mese prossimo, in vista delle Elezioni di aprile, secondo quanto riportato dal quotidiano Haaretz nell’edizione di domenica. Una fonte nell’ufficio del procuratore generale ha detto al giornale che Mandelblit dovrebbe annunciare la sua decisione a febbraio, un mese ...

In Israele Netanyahu è indistruttibile - ma qualcuno affila le armi : Milano. Sono giorni di colpi di scena, di scismi e di debutti, di drammi politici in diretta televisiva quelli che vive Israele dopo l’annuncio, a dicembre, di elezioni anticipate: si andrà alle urne il 9 aprile, anziché a novembre. Da oltre un mese, la coalizione di destra guidata dal premier Benja

In Israele Netanyahu è indistruttibile - ma qualcuno affila le armi : Attorno a lui, intanto, la scena politica israeliana si frammenta, implode in un caos di fratture e alleanze che traballano. A riassumere i tumulti di queste settimane, cui persino i più navigati ...

Israele/ Coloni e sicurezza - Netanyahu tradisce ancora Amos Oz : Amos Oz è morto proprio alcuni giorni dopo il via libera di Netanyahu a politiche che vanno nella direzione opposta a quella auspicata dallo scrittore

Israele - con i raid aerei in Siria Netanyahu inizia la sua campagna elettorale : Neanche una settimana dopo l'annuncio americano del rompete le righe in Siria. Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Israele (fissate per il 9 aprile, sette mesi prima della scadenza naturale). I raid aerei nella notte di Natale dei caccia bombardieri con la stella di David in Siria hanno una valenza che va ben oltre l'aspetto militare. Quei raid sono, al tempo stesso, un messaggio lanciato a Washington, Mosca, ...

Israele va alle elezioni anticipate - Netanyahu : "Gli israeliani faranno cosa giusta se mi confermeranno" : In Israele si terranno elezioni anticipate il 9 aprile 2019, 7 mesi prima della scadenza naturale della legislatura, fissata a novembre. Lo ha annunciato un portavoce del Likud, il partito di destra del premier Benjamin Netanyahu, spiegando che tutti i partiti della coalizione al governo hanno raggiunto un accordo in tal senso.La decisione di sciogliere il Parlamento è stata presa per spirito di "responsabilità in materia di ...