Capsula a forma di guscio di tartaruga per i diabetici

webmagazine24

: RT @giure99: Una capsula per l'insulina Un dispositivo microscopico permette la somministrazione di insulina per via orale. La sua particol… - MonicaCarreo3 : RT @giure99: Una capsula per l'insulina Un dispositivo microscopico permette la somministrazione di insulina per via orale. La sua particol… - giure99 : Una capsula per l'insulina Un dispositivo microscopico permette la somministrazione di insulina per via orale. La s… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Un traguardo per la scienza medica Un traguardo per la scienza medica. Un risultato ottenuto dopo anni di sperimentazione in alternativa alle tradizionali iniezioni. Traverso non esclude inoltre, ...