Arrivano i paratesta sui pali per chi cammina guardando lo smartphone

Arrivano i paratesta per chi guarda il cellulare e rischia di sbattere contro un palo : Da Bolzano con furore, la novità lanciata dal comune trentino è pronta a invadere le città italiane. Si chiama ‘paratesta’ ed nato per evitare colpi a chi, per strada, si distrae con lo smartphone mentre cammina. Un problema comune a molte realtà. Impossibile? Anche no. Pensateci bene o meglio, fate un giro in centro, e osservate quante persone, passeggiando, restano con gli occhi fissi sul telefono invece di guardare dove mettono i piedi. ...