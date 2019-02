Uccise padre e figlio | capace intendere

"Uccise Noemi per liberarsi dalla gelosia e perché succube del padre" : LECCE - 'Lucio uccise Noemi per impedirle in futuro di poter donare ad altri il suo amore e per punirla della sua diversità da sé, in particolare per la forza ed il coraggio con la quale viveva la ...

Svolta sull'omicidio del pastore pedofilo : il mandante è il padre della 15enne che si Uccise per gli abusi : Svolta sull'omicidio di Giuseppe Matarazzo, Il pastore di 45 anni di Frasso Telesino, Benevento,, ucciso con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio, davanti alla sua casa. L'uomo aveva scontato una ...

Regno Unito - Uccise il figlio neonato scaraventandolo contro un muro : padre condannato : Una terribile storia arriva dal Regno Unito, dove un giovane di 17 anni, Doulton Phillips, e la sua compagna, Alannah Skinner, 19 anni, sono stati condannati per la morte del figlio neonato avvenuta lo scorso 10 febbraio. Quella sera la coppia tornò da una serata 'in allegria', quando in preda ad un raptus di follia, sotto effetto di alcool o droghe, il padre prese il piccolo Reggie mordendolo con violenza al naso. Poi lo ha scaraventato contro ...

L'ex Amburgo Tofting racconta il suo dramma : "Mio padre Uccise mia madre" : Sono stato anche da un psicologo… Ma quando scendevo in campo, ero nel mio mondo. Riuscivo a lasciare fuori tutto il resto'.

Vado Ligure - ragazza si dà fuoco in strada : il padre si Uccise nello stesso posto : Il terribile dramma si è consumato questa mattina presto, poco prima delle 7:00, in un piazzale adibito a parcheggio auto a Vado Ligure, in provincia di Savona. La giovane, una 18enne, per motivi ancora sconosciuti, ha deciso di compiere l'insano gesto nello stesso posto dove il padre si uccise circa 5 anni fa, con la stessa modalità. La ragazza si trova attualmente in ospedale al Centro Grandi Ustionati di Torino. L'episodio, dopo la diffusione ...

Vado ligure : 18enne si dà fuoco - padre si Uccise allo stesso modo e nello stesso posto : La ragazza si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco, l'immediato intervento dei soccorsi è riuscito a salvarle la vita ma purtroppo ha riportato gravissime ferite con ustioni sull’80% del corpo. Cinque anni fa il padre si era ucciso in quel posto e allo stesso modo per problemi economici e di salute.Continua a leggere

