VIDEO Sampdoria-Frosinone 0-1 | Highlights | gol e sintesi della partita Ciofani regala il

Sampdoria - dalla sconfitta con il Napoli al dubbio a sinistra : le ultime VIDEO : Non ci sarà Murru, squalificato: con chi lo sostituirà Giampaolo? E Gabbiadini sarà finalmente titolare? Le ultime per quanto riguarda il mondo blucerchiato nel VIDEO con l'inviato di Calciomercato.

Napoli Sampdoria 3-0 - giornata 22 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] : Il Napoli ritrova se stesso, dopo gli smarrimenti milanesi e vendica la sconfitta dell'andata con la Samp, superando i liguri per 3-0 L'articolo Napoli Sampdoria 3-0, giornata 22 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VIDEO Napoli-Sampdoria 3-0 - Highlights e sintesi della partita. Milik e Insigne - micidiale uno-due : Bella vittoria del Napoli nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A, i partenopei hanno sconfitto la Sampdoria per 3-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Paolo e si sono portati a nove punti di distacco dalla capolista Juventus. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono stati praticamente perfetti e hanno meritato i tre punti mettendo in mostra un gioco spumeggiante, la partita è stata risolta da un micidiale uno-due nel cuore del ...

Sampdoria - Gabbiadini in versione cantante ma il risultato… [VIDEO] : Si è presentato con il botto e con un gol l’attaccante Manolo Gabbiadini che è tornato in Italia ed alla Sampdoria. I club blucerchiato sta disputando una stagione molto importante e si candida per lottare fino alla fine per la qualificazione in Europa League. La Sampdoria ha piazzato per il mercato di gennaio il colpo Gabbiadini, l’attaccante può risultare determinante nelle seconda parte della stagione. Nel frattempo si ...

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da record nel poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

VIDEO/ Fiorentina Sampdoria - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - 20giornata - : Video Fiorentina Sampdoria , risultato finale 3-3, : highlights e gol della partita, valida nella 20giornata del Campionato di Serie A 2018-2019.

Pezzella - gol del pari in Fiorentina Sampdoria e dedica ad Astori : VIDEO : Sembrava tutto finito, con i tifosi viola destinati a tornare a casa con zero punti in tasca e una giornata piena di rimpianti. Il Luis Muriel show rovinato dal rosso prematuro all'indirizzo di ...

Fiorentina-Sampdoria - gol pazzesco di Muriel… di nuovo! Tacco - dribling e coast to coast : è 2-1 Viola [VIDEO] : Dopo la rete del vantaggio siglata nel primo tempo, Muriel si ripete nella ripresa: coast to coast pazzesco dell’attaccante colombiano che firma un’altra splendida rete Luis Muriel si presenta all’esordio nella Fiorentina con una doppietta strepitosa. Dopo il gol del vantaggio siglato nei primi 45 minuti, l’attaccante colombiano si è ripetuto con un’altra splendida rete nella ripresa. Muriel ha ricevuto palla ...

