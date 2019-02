Biathlon | Sprint 10 km maschile Canmore 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi spostate a domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

Biathlon – Ancora freddo a Canmore - le sprint posticipate da sabato 9 a domenica 10 febbraio : Biathlon, il gelo in quel di Canmore sta rendendo difficile la disputa delle gare di Coppa del Mondo in programma Un nuovo, importante, abbassamento delle temperature (tornate sotto i -25 gradi) a Canmore ha obbligato gli organizzatori della tappa di Coppa del mondo a modificare nuovamente il programma delle gare. Le sprint che erano state programmate per sabato 9 febbraio sono state posticipate a domenica 10 febbraio: gli uomini ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il nuovo programma delle sprint. Il freddo polare cambia ancora tutto. Come vederle in tv : Lo si era compreso che a Canmore (Canada) si sarebbe fatta tanta fatica a gareggiare. Le temperature polari hanno reso complicato lo sviluppo delle individuali e delle staffette in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Pertanto è stata presa la decisione da parte dell’organizzazione di cambiare nuovamente il programma e dunque far disputare le due sprint, che erano state anticipate ad oggi, domenica 10 febbraio proprio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : Goggia e Paris gestiscono nelle prove in discesa - Italia quarta nella team sprint dei Mondiali speed skating. Ora il Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : azzurrini fuori dalla top ten nelle sprint degli juniores : Penultima giornata di gare a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per i Mondiali Juniores di Biathlon: oggi è stata la volta delle sprint, con gli azzurrini che non sono stati capaci di centrare la top ten, ma in sette (sugli otto in gara) hanno ottenuto la qualificazione alle gare ad inseguimento di domani, rientrando tra i primi sessanta classificati. Nella 10 km maschile oro alla Norvegia con Vebjoern Soerum che chiude in 25’42″9 con ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : azzurrini fuori dalla top ten nelle sprint youth. In sette si qualificano per gli inseguimenti : Dopo la pausa di ieri sono ripresi a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, i Mondiali Youth di Biathlon: oggi è stata la volta delle sprint, con gli azzurrini che non sono stati capaci di centrare la top ten, ma in sette (sugli otto in gara) hanno ottenuto la qualificazione alle gare ad inseguimento di domenica, rientrando tra i primi sessanta classificati. Nella 7.5 km maschile doppietta slovena con Alex Cisar che chiude in 20’27″3 e, ...

Biathlon – Che peccato per Hofer : l’azzurro ottavo nella sprint di Anterselva : Hofer sbaglia l’ultimo colpo e si gioca il podio: ottavo nella sprint di Anterselva. Windisch in grande crescita: 10°, prima top ten stagionale Lukas Hofer è arrivato stremato al traguardo di Anterselva, perché qui l’altitudine ti toglie il respiro. Ma se non fosse stato per l’errore all’ultimo colpo avrebbe lottato fino alla fine per il podio. L’altoatesino, invece, chiude ottavo nella sprint, ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dominik Windisch : “Sono davvero contento della mia gara - ho fiducia per domani” : Un sorridente Dominik Windisch ha parlato dopo la Sprint di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dove ha fatto segnare il decimo tempo assoluto davanti al pubblico di casa, con un bersaglio mancato nella seconda serie. Oltre che ad essere un buon punto di partenza per l’inseguimento di domani, la decima posizione rappresenta anche il suo miglior risultato stagionale: “Sono molto contento, ho ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Lukas Hofer : “Ho difficoltà a ambientarmi con l’altitudine - ma una top ten ti dà sempre fiducia” : Sospinto dal pubblico di casa, Lukas Hofer ha centrato l’ottavo posto nella Sprint di Anterselva, ma l’azzurro non è soddisfatto della sua prestazione sugli sci. Il nativo di San Lorenzo di Sebato ha mancato l’ultimo bersaglio della seconda serie in piedi, a parità di errori con il compagno Dominik Windisch, oggi decimo: “Una top ten è sempre un risultato soddisfacente, oggi fin dal primo metro mi sentivo piuttosto ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : Johannes Boe sa solo vincere. Lukas Hofer e Dominik Windisch nella top10! : Johannes Boe dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua supremazia: nonostante un errore si aggiudica la 10 km Sprint maschile di Biathlon valida per la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva precedendo il connazionale Erlend Bjoentegaard di 17″5, che a sorpresa con 10/10 al tiro si issa in seconda piazza partendo dal terzo gruppo. Completa il podio il transalpino Antonin Guigonnat, staccato di 20″2. Bene gli ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch vogliono esaltarsi in casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile di Biathlon, valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo. Sulle nevi di Anterselva (Italia), dopo la prova femminile di ieri che ha sorriso alla ceca Davidova, è la volta degli uomini e il favorito d’obbligo non può che essere il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo, con le sue nove vittorie in dodici gare, è senza dubbio il mattatore di quest’annata. La ...

Biathlon oggi (25 gennaio) - Sprint 10 km Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, venerdì 25 gennaio, alle 14.30 andrà in scena la 10 km Sprint maschile di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Il favorito è il leader della classifica generale, il norvegese Johannes Boe, che partirà con il pettorale giallo-rosso numero 27, mentre sarà preceduto dal francese Martin Fourcade con il 12 e 30 secondi prima di lui prenderà il via il russo Alexander Loginov. Nel primo gruppo anche Lukas Hofer ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nella sprint maschile indietro gli azzurri. 26° Saverio Zini : indietro gli azzurri del Biathlon nella 10 km sprint maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 26°, mentre tutti gli altri italiani riescono a strappare la qualifica per l’inseguimento di sabato: 47° Paolo Rodigari, 52° Pietro Dutto, 56° Nicola Romanin, 60° Mattia Nicase. nella 10 km sprint maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in 25’42″0, battendo per ...