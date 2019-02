Vrsaljko pronto per l’intervento, torna disponibile Keita

lanotiziasportiva

: Inter, Vrsaljko costretto all’operazione: stagione finita? Cedric pronto a sostituirlo - infoitsport : Inter, Vrsaljko costretto all’operazione: stagione finita? Cedric pronto a sostituirlo - fcin1908it : Inter, Vrsaljko costretto all'operazione: stagione finita? Cedric pronto a sostituirlo - - milanismo92 : RT @FMCROfficial: Brutte notizie dall'infermeria per Juventus, Inter e Milan. Bonucci e Chiellini verso un lungo stop, ricadute per Keita e… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Simeha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro, Keità intantoIl croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna.Il futuro dilontano da MilanoIl 27enne esterno sarà operato dal professore Lagae e dopofarà la rieducazione sempre ad Anversa. Sime, ora in permesso in Croazia, poi andrà a Madrid. Il suo futuro a Milano è già scritto: impossibile pensare che l’Inter versi all’Atletico altri 17,5 milioni entro giugno per il riscatto (dopo i 6,5 pagati per il prestito).I problemi fisici di, infatti, sono stati veramente troppi: ha giocato soltanto 13 partite per complessivi 912 minuti e i ...