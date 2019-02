Roma | spaccio | rapine e altre attività illegali | in 8 finiscono ammanettati

romadailynews

: @Gabril98278400 @matteosalvinimi Idem Roma, Milano e tutte le altre città italiane medio grandi. L'attività princip… - aascari70 : @Gabril98278400 @matteosalvinimi Idem Roma, Milano e tutte le altre città italiane medio grandi. L'attività princip… - belligerans : '...le forze dell'ordine hanno invaso strade, negozi, parchi. E questo dove c'è una fiorente piazza di spaccio è un… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)– Il primo ad essere arrestato per tentata rapina e’ un magrebino di 22 anni. L’uomo, dopo essersi avvicinato ad una ragazza che si trovava in compagnia di amici in via Giolitti, l’ha minacciata brandendo una forbice chiedendole una sigaretta. Al rifiuto della donna, lo straniero l’ha spintonata contro un muro. Quando sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti il malvivente, ancora presente sul posto, e’ stato bloccato e condotto negli uffici del commissariato Viminale.E’ invece una donna romena di 44 anni che, nei pressi di un ufficio postale di via del Trullo, e’ riuscita a sfilare il portafoglio ad una anziana con la complicita’ di un uomo, rimasto al momento sconosciuto. Bloccata dagli agenti del Commissariato San Paolo, e’ stata arrestata per furto aggravato in concorso. Si ricerca il complice. Dovra’ ...