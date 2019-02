PIL +0 | 2% Effetto Germania e consumi in calo | serve la manovra correttiva

Ecotassa : effetto bonus-malus sulle vendite di auto nel 2019 - e sul PIL Italia - : L' Ecotassa , introdotta dalla nuova legge di bilancio per incentivare l'acquisto di auto ibride ed elettriche, potrebbe avere un effetto boomerang sull'economia Italia na. Secondo l'ultimo studio sulla congiuntura elaborato da Confindustria, il sistema bonus-malus , che entrerà in vigore dall'1 marzo, potrebbe imprimere un'ulteriore frenata alle ...

Coldiretti : PIL con il segno meno nelle campagne per effetto del maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Wall Street si porta sui minimi sull'effetto CaterPILlar : Wall Street prosegue sui minimi a metà giornata , dopo una partenza già negativa, innescata dalla cautela degli operatori per gli eventi che seguiranno in questa settimana. In primo piano il FOMC e le ...