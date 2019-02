Atterraggio d' emergenza | l' aereo colpisce un uccello in volo e il motore prende fuoco

In Svezia un aereo ha fatto un Atterraggio d’emergenza per un allarme bomba : Un aereo della compagnia Norwegian Air partito da Stoccolma, in Svezia, e diretto a Nizza, in Francia, è rientrato nell’aeroporto di partenza in seguito a un allarme bomba. A bordo dell’aereo c’erano 169 passeggeri, tra cui alcuni membri della nazionale

Si rompe l'ala di un aereo Ryanair : costretto ad un Atterraggio di emergenza : Un Boeing Ryanair diretto a Bari è stato costretto ad un pauroso atterraggio di emergenza a Francoforte, per via di un'ala rotta. Grande paura a bordo ma per fortuna nessun ferito. Il guasto all'ala del Boeing Il volo Ryanair è partito da Francoforte ieri sera intorno alle 19.00 e sarebbe dovuto arrivare a Bari intorno alle 21. Invece, dopo circa 30-40 minuti dalla partenza i passeggeri hanno iniziato a notare delle stranezze, in particolar modo ...

Volo Francoforte-Bari - si squarcia un’ala : Atterraggio d’emergenza : Volo Francoforte-Bari, si squarcia un’ala: atterraggio d’emergenza L’aereo sarebbe dovuto arrivare alle 21 nel capoluogo pugliese, ma dopo 40 minuti dalla partenza è dovuto tornare nello scalo della città tedesca a causa del grave problema tecnico Parole chiave: ...

Volo Bari - Francoforte : Atterraggio d'emergenza per ala squarciata - Sky TG24 - : L'aereo sarebbe dovuto arrivare alle 21 nel capoluogo pugliese, ma dopo 40 minuti dalla partenza è dovuto tornare nello scalo della città tedesca a causa del grave problema tecnico

Francoforte - si squarcia in volo l'ala dell'aereo diretto a Bari : Atterraggio di emergenza : Momenti di vero terrore, ieri pomeriggio, su volo Ryanair diretto da Francoforte a Bari, nel quale all'improvviso è stato riscontrato un guasto tecnico all'ala, uno "squarcio" che si è aperto durante il tragitto verso il capoluogo pugliese. L'aereo era decollato da circa mezz'ora o poco più, ma alcuni passeggeri avevano già intuito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Poi il personale di bordo ha comunicato che purtroppo il velivolo ...

L'ala si squarcia in volo - aereo Ryanair costretto ad un Atterraggio di emergenza : Uno squarcio nelL'ala ha costretto un aereo Ryanair ad un atterraggio di emergenza. A raccontare l'incidente è una passeggera, Monica Irima, che su Instagram ha pubblicato la foto delL'ala danneggiata. "Amici questa volta è andata così! Con un bel spavento ... dopo 40 min di volo ci hanno fatto ritornare a Francoforte... Questo è il buco nelL'ala dell'aereo ... speriamolo ripartire stasera".View this post on ...

Paura sul volo Ryanair da Francoforte a Bari - ala squarciata e Atterraggio di emergenza : L'aereo sarebbe dovuto arrivate all'aeroporto pugliese alle 21, invece è dovuto ritornare al punto di partenza. I racconti dei passeggeri: "Ad un certo punto la hostess è diventata pallida e ha comunicato che c'era un problema..."Continua a leggere

Russia - paura su volo di linea : passeggero dirotta l’aereo - Atterraggio di emergenza : Un passeggero imbarcato a bordo del volo Aeroflot SU1515 diretto a Mosca avrebbe minacciato il personale chiedendo un cambio di rotta e costringendo così il pilota a compiere un atterraggio di emergenza ello scalo aeroportuale Khanty-Mansysk, in Siberia. Dopo aver toccato terra, a bordo sono saliti uomini della sicurezza che lo hanno arrestato.Continua a leggere

Aereo Londra-Torino - Atterraggio di emergenza a Parigi/ Ultime notizie British Airways : era partito da Gatwick : Aereo Londra-Torino, atterraggio di emergenza a Parigi: si tratta del British Airways BA2578 che era partito dall'aeroporto di Gatwick

Panico sul volo IndiGo : fumo a bordo e Atterraggio d'emergenza. Un passeggero riprende tutto : Paura nei cieli dell'India. I passeggeri dell'Airbus IndiGo partiti ieri pomeriggio da Jaipur sono stati all'improvviso inghiottiti da una nuvola di fumo. Il pilota è stato costretto a un atterraggio ...

Frontale tra volatile e un Ryanair : Atterraggio d'emergenza per il Dusseldorf-Bari : Tanta paura stamane sul volo Dusseldorf-Bari per una collisione in aria tra l'aereo e un volatile. Il volo Ryanair era partito questa mattina dalla Germania, diretto verso Bari dove sarebbe dovuto ...

Angela Merkel - aereo in panne : Atterraggio d'emergenza/ Al G20 con volo di linea 'guasto di un componente' - IlSussidiario.net : aereo di Angela Merkel, atterraggio d'emergenza a Colonia. Ultime notizie, problemi tecnici per il Konrad Adenauer: ipotesi sabotaggio smentita.

ANGELA MERKEL - Atterraggio D'EMERGENZA/ Esclusa ipotesi sabotaggio : solo un guasto elettronico - IlSussidiario.net : Aereo di ANGELA MERKEL, ATTERRAGGIO D'EMERGENZA a Colonia. Ultime notizie, problemi tecnici per il Konrad Adenauer: ipotesi sabotaggio.

G20 - Atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : «Forse un cyber attacco» : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...