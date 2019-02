' La compagnia del cigno' | riassunto ultimi due episodi | Sofia si dichiara a Matteo

Blastingnews

: ??STASERA #4febbraio il cast de #LaCompagniaDelCigno commenterà l'ULTIMA PUNTATA della serie sull'account Instagram… - Raiofficialnews : ??STASERA #4febbraio il cast de #LaCompagniaDelCigno commenterà l'ULTIMA PUNTATA della serie sull'account Instagram… - GinoPistoiagino : RT @Raiofficialnews: ??STASERA #4febbraio il cast de #LaCompagniaDelCigno commenterà l'ULTIMA PUNTATA della serie sull'account Instagram ht… - GiuNotar : RT @UniGregoriana: ???? Il prox 5 febbraio sarà aperta a San Giovanni in Laterano l’inchiesta diocesana per la beatificazione del Servo di Di… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Lunedì 4 febbraio è stata trasmessa in primetime su Rai 1 l'ultima puntata della serie di successo "Ladel". La fiction con Alessio Boni e Anna Valle, infatti, si è conclusa con dueveramente coinvolgenti ed emozionanti, l'11 e il 12, rispettivamente intitolati "Un padre" e "Il nostro futuro". Nel primo, laè in fermento per i preparativi e le prove per il concerto di fine anno, Irene si prende del tempo per riflettere su se stessa e Domenico e Barbara sono costretti ad affrontare alcune ostilità familiari. Nel secondo,prende una decisione in merito al rapporto con suo padre, Antonia si rende conto di ciò che prova per Rosario efa una tenerazione d'amore alla persona che ama.Un assolo per Robbo Nell'undicesimoo chiamato "Un padre", andato in onda nel corso della sesta puntata de "Ladel", tutto il ...