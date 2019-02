Il punto sulle commodities 03 febbraio 2019

5G - l’Europa è in ritardo : a che punto sono i test sulle reti del futuro : 5G (Getty Images) Non è solo il chiacchierato bando delle tecnologie cinesi a mettere a rischio la corsa dell’Europa ad accendere le prime reti 5G. A rallentare la staffetta concorrono gli stessi governi dell’Unione, che si stanno muovendo in ordine sparso nell’assegnazione delle frequenze e nei test sul campo. Al momento solo cinque stati su 28 hanno chiuso le gare per le frequenze da 700 megahertz (Mhz), le più ambite per sperimentare ...

Il centrodestra ci riprova da Bari per Lecce - ma ritorna al punto di partenza : continua il braccio di ferro sulle primarie : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Il punto sulle commodities 27 gennaio 2019 : Contenuto ribasso per il petrolio , che archivia la settimana in flessione dello 0,35%. Tecnicamente, il petrolio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,49, mentre il ...

Problemi Anthem Demo Vip - Bioware fa il punto sulle criticità maggiori : Poco più di due settimane ci separano dal lancio ufficiale sul mercato di Anthem, il nuovo titolo sviluppato da Bioware e prodotto da Electronic Arts. Saranno due settimane di hype smisurato per la futura community, che già in queste ore hanno avuto la possibilità di lanciarsi all'interno del mondo di gioco grazie al rilascio della Demo VIP. Milioni gli utenti che non hanno perso occasione per fiondarsi nel gioco in salsa Sci – Fi, una vera e ...

Il punto sulle commodities 20 gennaio 2019 : Ottima performance per il petrolio , che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,37%. Lo status tecnico del petrolio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,12, mentre ...

Il punto sulle commodities 14 gennaio 2019 : Ottima performance per il petrolio , che ha chiuso la settimana in rialzo dell'8,47%. Tecnicamente, il petrolio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,61, mentre il supporto ...

Il punto sulle commodities 06 gennaio 2019 : Grande settimana per il petrolio , che mette a segno un rialzo del 7,07%, rispetto ai valori precedenti. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa , mentre segnali rialzisti si ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Calciomercato Genoa - Donatelli fa il punto sulle trattative : da Kouamè a Diawara : Calciomercato Genoa, il club ligure è stato preso d’assalto dal Napoli in merito all’affare Kouamè, calciatore molto interessante del Grifone “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Lo ha detto Mario Donatelli, direttore sportivo del ...

Il punto sulle commodities 30 dicembre 2018 : Frazionale ribasso per il petrolio , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve ...

Fiorentina - è già tempo di mercato : il punto sulle trattative. Sogno Balotelli? : Mancano poche giornate alla fine del 2018 e al termine del girone d’andata e in casa Viola è già il tempo di fare il punto sul mercato di riparazione. Il Ds Pantaleo Corvino è a lavoro per migliorare una squadra che, dopo una buona partenza, è incappata in una lunga serie di gare senza vittorie prima di ripartire con il successo per 3 a 1 nel derby con l’Empoli. Le esigenze di mister Pioli sono ormai chiare: servono un’alternativa a ...

Il punto sulle commodities 24 dicembre 2018 : Ribasso scomposto per il petrolio , che archivia la settimana con una perdita secca dell'11,26%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del ...

Lazio - Inzaghi : 'punto sulle motivazioni. Leiva in campo? Non c'è fretta' : Ritrovare il successo prima di Natale. Questo chiede Simone Inzaghi alla sua squadra. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match dell'Olimpico contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: ...

Roma - il punto sulle uscite : Schick può partire - Marcano verso Siviglia : Il mercato si avvicina, le varie società di Serie A iniziano a progettare la campagna acquisti di riparazione. Tra queste la Roma, che potrebbe rinunciare a Patrik Schick. Per lui appena un gol in ...