Juventus | Joao Felix | ' Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo'

Blastingnews

: Joao Felix fa innamorare le big e chiama la #Juventus: 'Il mio sogno è giocare con #CR7' ?? - GoalItalia : Joao Felix fa innamorare le big e chiama la #Juventus: 'Il mio sogno è giocare con #CR7' ?? - SerieA : Pareggio Juventus! Appena entrato, Joao Cancelo riporta il match in parità! Lazio 1?? - 1?? Juventus #LazioJuve… - GiudyMari : RT @GoalItalia: Joao Felix fa innamorare le big e chiama la #Juventus: 'Il mio sogno è giocare con #CR7' ?? -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Laè sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di. Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolareinteressa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la concorrenza per questo giovane talento è sicuramente tanta, ma chissà che Fabio Paratici non possa sfruttare gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore Jorge Mendes.si è raccontato a Tuttosport parlando di tanti argomenti anche di mercato ovviamente. In particolare il ragazzo classe '99 ha spiegato che il suosarebbe quello diinsieme ainteressa alle big d'Europasembra essere ...