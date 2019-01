optimaitalia

: Eddie Vedder firma le musiche di Return to Mount Kennedy, il documentario sull'impresa di Robert Kennedy @PearlJam… - OptiMagazine : Eddie Vedder firma le musiche di Return to Mount Kennedy, il documentario sull'impresa di Robert Kennedy @PearlJam… - mwnchen : eddie vedder A RESPOSTA É SIM - Prot_75 : Ho visto il prezzo del biglietto degli Who + Eddie stracciacojoni Vedder -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Il frontman dei Pearl Jam non smette mai di fare musica, per questo oltre all'attività con la sua storica band è impegnato anche in un'intensa esperienza come compositore:ledito, unche ripercorre l'impresa di Roberte Jimmy Whittaker portata a termine nel 1965 per rendere omaggio a John Fitzgerald, fratello di Robert ed ex presidente degli Stati Uniti d'America, assassinato due anni prima a Dallas.Il Monte, in Canada, prese il nome dallo stesso presidente degli Stati Uniti su decisione del primo ministro Lester B. Pearson, che nel 1964 volle dedicare una montagna, appunto, alla memoria del presidente assassinato. Nel 1965 Roberte lo scalatore Jimmy Whittaker, in compagnia di un gruppo di esperti, scalarono il Montee conquistarono la vetta. In cima alla montagna Robert lasciò ...