Sergio Ramos diventa una docu-serie | su Amazon Prime Video la produzione dedicata al

Amazon produrrà una docu-serie sulla vita di Sergio Ramos : Il colosso statunitense mostrerà al pubblico gli aspetti più personali della vita del capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola.

Juventus - Cristiano Ronaldo sfida la Lazio e... Sergio Ramos : Le immagini, però, dell'ennesima esultanza alla CR7 hanno fatto il giro del mondo. Protagonista tre giorni fa nella vittoria in Coppa del Re contro il Girona , il difensore ha prima tirato il rigore ...

Real Madrid : Sergio Ramos provoca Cristiano Ronaldo? Copiata l'esultanza : Ancora volta che Sergio Ramos ha voluto mandare un messaggio chiaro e diretto al mondo Madridista e anche al grande ex, oggi alla Juventus , Cristiano Ronaldo . Il difensore spagnolo e capitano delle Merengues lo ha rifatto in Coppa del Re contro il Girona, segnando prima col ...

Real Madrid - Sergio Ramos fa gol ed esulta come Cristiano Ronaldo : La paura di fare una figuraccia e compromettere una qualificazione scontata sulla carta. Poi l'uscita dal guscio e i gol, fino al poker finale. Il Real Madrid ha dovuto faticare più del previsto per ...

Uefa - decisione storica : Lovren squalificato per insulti social a Sergio Ramos : Una decisione senza precedenti. La Uefa ha deciso di squalificare Dejan Lovren per una giornata in gare internazionali per aver offeso Sergio Ramos via social. Nell'epoca di Instagram succede anche ...

Insulta Sergio Ramos sui social : Lovren squalificato per una giornata : insulti social Lovren squalifica. I social network sono ormai diventati parte integrante della quotidianità di molti di noi, calciatori compresi. Molti di loro, infatti, li utilizzano per comunicare alcuni momenti salienti del loro lavoro e della loro vita privata, ma sono un mezzo apprezzato anche dai tifosi per diminuire le distanze con i propri idoli. […] L'articolo Insulta Sergio Ramos sui social: Lovren squalificato per una giornata è ...

Lovren insulta Sergio Ramos sui social - squalificato per una giornata : storica decisione dell'Uefa : Lovren squalificato per... insulti social! Può capitare anche questo nell'epoca di Instagram e del calcio condiviso con i tifosi fuori dal campo. Il difensore del Liverpool, però, ha evidentemente ...

Real - rottura Isco-Solari : Sergio Ramos conferma - la Juve sogna il colpo : Francisco Román Alarcón Suárez, semplicemente Isco , è da anni un vero e proprio pallino della Juventus , che lo ha seguito, sognato e la prossima estate potrebbe accoglierlo a Torino. Per anni ...

Real Madrid - Reguilòn si addormenta sul pullman e non si sveglia. Sergio Ramos senza pietà : Giocarsi un trofeo e farlo con grande tranquillità. Questo è proprio ciò che sta facendo il Real Madrid che, alle 17:30, scenderà in campo allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi per la finale del ...

Modric pallone d’oro - Sergio Ramos esilarante sui social : “e il mio quando?” [FOTO] : Sergio Ramos e il pallone d’oro di Modric: lo spagnolo esilarante sui social dopo la vittoria del compagno di squadra croato Luka Modric ha ricevuto ieri sera il pallone d’Oro 2018 nella sede del France Football, a Parigi. Il croato del Real Madrid ha interrotto l’egemonia di Messi e Ronaldo, che ormai durava da 10 lunghissimi anni, ricevendo consensi e complimenti da tutto il mondo. Tra questi non potevano mancare quelli ...

Real Madrid - difesa da incubo : Varane e Sergio Ramos faticano : un Madrid indifeso quello che domani sera all'Olimpico si giocherà con la Roma il primato del girone di Champions League. Il 3-0 dell'andata sembra di un'altra epoca: da allora i blancos hanno perso ...

Salah - gol e provocazione? L'esultanza è come quella di Sergio Ramos : Vecchie ruggini mai del tutto superate e una rivalità che parte da lontano. 26 maggio 2018, finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool: pochi minuti di gioco, trenta per la precisione, e ...

Salah provoca Sergio Ramos : ironicamente gli “copia” l’esultanza : Salah e Sergio Ramos continuano la lite a distanza dopo essersi beccati nella finale di Champions League della passata stagione Salah e Sergio Ramos non si amano e probabilmente non si ameranno mai. Dopo la finale di Champions League della passata stagione, con la mossa di wrestling dello spagnolo ai danni dell’ex romanista, i rapporti si sono incrinati in maniera probabilmente definitiva. Ieri è andata in scena una nuova puntata ...

Salah provoca ancora? Stessa esultanza di Sergio Ramos : Una rivalità infinita quella tra Mohamed Salah e Sergio Ramos che ora sembra avere un nuovo capitolo. Mentre il difensore del Real Madrid è finito nella bufera doping , l'attaccante del Liverpool ...