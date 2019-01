Agrigento | non solo a teatro dovremmo essere tutti verticali | ft

Ad Agrigento il primo caduto sul lavoro del 2019. Non chiamiamole più ‘morti bianche’ : Si chiamava Massimo Aliseo, 28 anni, ed è stato il primo morto sul lavoro del 2019. Ad ucciderlo è stata una bombola ad ossigeno scoppiata in uno stabilimento ad Agrigento. A denunciarlo, come sempre, Marco Bazzoni, un operaio toscano che ha dedicato la sua vita a questo impegno civile. Qualche ora dopo altri nomi cominciavano a comporre il lungo elenco destinato, anche nel 2019, ad allungare l’immenso cimitero che ospita i caduti sul lavoro e ...