Thohir lascia l' Inter con un capolavoro

(Di sabato 26 gennaio 2019) Lavorare nel calcio, uscirne e guadagnarci anche dei soldi. Il sogno di tutti i presidenti, che spesso si ritrovano a dover gestire perdite e rimanere aggrappati ai lauti introiti dei diritti tv. Ma c'è anche chi, invece, abbandona il dio pallone da vincente; da ieri Ericknon è più legato all', avendo venduto il restante 31,05% delle quote al fondo LionRock Capital (fondo di private equity che ha anche una partecipazione diretta in Suning Sport). Per centocinquanta milioni.E lui,, gongola. Perché il primo presidente asiatico del calcio italiano, che si presentò inneggiando a Ventola e De Boer, se ne esce da trionfatore. Non sul campo, visto che dal suo arrivo nel 2013 la bacheca nerazzurra non si è arricchita; e nemmeno per la stima ricevuta dai colleghi (celebre la frase di Ferrero che lo definì "filippino"), ma di certo per il rigonfiarsi del suo conto corrente. Il ...