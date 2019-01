Russiagate | arrestato Roger Stone | ex consigliere di Trump

ilgiornale

: Russiagate: arrestato Roger Stone, storico alleato di Trump [news aggiornata alle 13:11] - repubblica : Russiagate: arrestato Roger Stone, storico alleato di Trump [news aggiornata alle 13:11] - RSInews : Russiagate, arrestato Roger Stone L'ex consigliere del presidente Trump fermato dall'FBI su mandato del procuratore… - ringetto65 : RT @CesareSacchetti: Arrivano le conferme. Roger Stone, l'ex consigliere di Trump, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul Russiag… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Un'altra grana per Donald. L'Fbi in Florida ha, grande alleato del presidente Usa. Nell'ambito dell'inchiesta sulgli vengono contestati sette capi di imputazione, tra cui intralcio all'attività di un pubblico ufficiale, falsa testimonianza e subornazione di testimoni.Gli agenti federali si sono presentati alle sei del mattino nella casa del consulente politico a Fort Lauderdale. In giornata prima udienza di fronte ai giudici del tribunale della città della Florida. Nel mirino da mesi del procuratore Robert Mueller, che sta indagando sulla possibile collusione tra i russi e la campagna diha ammesso di aver scambiato alcuni messaggi con Guccifer 2.0, lo pseudonimo su Twitter dietro al quale, secondo l'intelligence Usa, operavano agenti dei servizi militari russi che avrebbero partecipato all'attacco hacker ai democratici.Già ...