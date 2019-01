Carige | 1 mese di tempo Banche sorde | ma spunta ipotesi fondi

Carige - Giorgetti : “Nazionalizzazione della banca? È un’opzione concreta - lo vedremo tra qualche mese” : La nazionalizzazione di Banca Carige è una “opzione concreta” per il governo. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa a palazzo Chigi. A chi gli domanda di commentare quanto detto dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che ha precisato che l’intervento non si configura come un salvataggio ma come una ...