Musetti-Zeppieri | Semifinale Australian Open juniores 2019 | programma | orario e tv

oasport

: Abbiamo due azzurri in semifinale Slam, versione Junior. Sono #Musetti e #Zeppieri, che domani notte si sfideranno… - TheCap98 : Abbiamo due azzurri in semifinale Slam, versione Junior. Sono #Musetti e #Zeppieri, che domani notte si sfideranno… - OA_Sport : #AusOpen Una grande 'Giovine Italia' a Melbourne: Musetti e Zeppieri in semifinale nel torneo juniores e sarà confr… - Ubitennis : AO junior: prosegue il sogno azzurro, Musetti e Zeppieri si affrontano in semifinale -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ci sarà sicuramente un italiano in finale agli. Ininfatti si disputerà uno storico derby tricolore tra Lorenzoe Giulio, 16 anni, è la testa di serie numero uno del tabellone e ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona per 7-6 7-5. Strepitosa e contro pronostico la vittoria di, 17anni, che ha superato il finlandese Otto Virtanen, testa di serie numero tre, in due set per 7-5 6-3.Di seguito ildel match tra Lorenzoe Giulio. L’incontro per ora non ha ancora una copertura televisiva.Venerdì 25 gennaio(1) Lorenzo(ITA) c. Giulio(ITA) –ancora da stabilireClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...