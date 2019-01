Arriva la app per imparare a concentrarsi

WhatsApp - Arriva il limite ai messaggi inoltrati : Foto: Getty Image Bufale e fake news non circolano soltanto sui social network, ma anche sulle piattaforme di messaggistica istantanea sotto forma di messaggi inoltrati come catene di Sant’Antonio che possono finire con il fare danni. Lo sa bene Facebook, che nella giornata di oggi ha deciso di modificare il funzionamento di WhatsApp proprio in relazione alla diffusione dei messaggi in copia: in uno dei prossimi aggiornamenti l’app ...

Lancia Delta Integrale : dal Giappone Arriva l’incredibile progetto Fenice 105 [FOTO] : Un preparatore nipponico ha realizzato l’incredibile Delta Fenice 105 capace di scatenare una potenza di ben 600 CV Sotto i riflettori del recente Salone di Tokyo 2019, il preparatore Giapponese Sano Design ha svelato il suo ultimo progetto realizzato sulla base dell’iconica Lancia Delta Integrale Evo II completamente modificata. Battezzata Lancia Delta Fenice 105, la creazione del tuner nipponico prende il suo nome dalle nuove questo ...

Bohemian Rhapsody : la versione karaoke Arriva al cinema - appuntamento il 22 e 23 gennaio : ... in un'inedita versione sing along grazie alla quale il pubblico avrà l'opportunità di cantare in sala quei brani entrati a pieno titolo nella cultura musicale di tutto il mondo. Proprio la musica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio : Arriva il Listone dei Disperati. E Romani (FI) si aggrappa : “Ormai siamo simili - interessati a un progetto comune” : Un Listone per “nascondere” il Pd e aprire ai delusi di B. Il ruolo di tessitore di Gentiloni, pontiere tra Calenda e Zingaretti, ma Renzi non ci sta e Lotti critica il progetto. L’unica certezza: sparisce il simbolo del Pd di wa.ma. Maria Antonietta Boschi di Marco Travaglio Casomai qualcuno credesse ancora alla favoletta del Pd “di sinistra”, ha provveduto Maria Elena Boschi a sfatarla con la memorabile battutona sullo Stato sociale ...

Sanremo - 'Senza farlo apposta' Shade e Carta Arrivano all'Ariston : La coppia di giovanissimi da tre dischi di platino pronta a sfidare i 'Campioni' della musica italiana

Sul Play Store Arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono più di 85 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 59 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - Arriva il vortice polare : dal 24 Gennaio profondo ciclone sul Mediterraneo con alluvioni - intense nevicate e blizzard sull’Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

Dalla Bce Arriva un regalo per i debitori vessati dalle banche. Ecco come approfittarne : Ci si preoccupa giustamente per il futuro delle banche, ma nessuno esulta per il regalo – consegnato indirettamente (e forse inconsapevolmente) – ai cittadini o imprese, che finora (e da ora) non hanno potuto restituire i soldi ricevuti in prestito dalle banche. Le quali, però, hanno perpetrato abusi (usura, anatocismo e altre irregolarità) nei loro confronti. La lettera inviata, infatti, Dalla Bce a Monte Paschi Siena (e a tante ...

Apple - Arriva la prima cover batteria per XS - XS Max e XR/ Prestazioni da urlo per gli ultimi melafonini : Apple, arriva la prima cover batteria per XS, XS Max e XR. Prestazioni da urlo per gli ultimi melafonini americani grazie alle nuove cover

“Mi vuoi sposare?” - Arriva all’aeroporto di Catania col palloncino ma lei rifiuta e scappa via : La proposta di matrimonio andata in scena nelle scorse ore all'aeroporto Fontanarossa di Catania non è finita nel migliore dei modi per l'aspirante sposo. Alla vista del palloncino la donna ha rimutato ed è letteralmente scappata via.Continua a leggere

In Usa migliaia di spose bambine fatte Arrivare dall’estero con scappatoie legali : L'allarme lanciato da un report del Senato degli Stati Uniti : sono state migliaia negli ultimi anni le richieste approvate dai servizi di immigrazione americani per far arrivare nel Paese spose bambine da altri Stati. tutto in maniera legale attraverso una scappatoia nella legislazione locale.Continua a leggere

Cesare Battisti - la prima richiesta appena Arrivato in carcere : di cosa potrà godere in cella : appena arrivato nel carcere di Oristano, Cesare Battisti ha voluto capire nei minimi dettagli le condizioni delle detenzione che lo terrà in cella per tutta la vita, dovendo scontare l'ergastolo, salvo sorprese, senza poter usufruire di sconti della pena. L'ex terrorista dei Pac ha chiesto sin da su

Ha appuntamento con una prostituta ma quando Arriva scopre che è un’anziana : cliente va dai carabinieri : Ha preso appuntamento con una prostituta ma, una volta suonato al suo campanello, si è accorto che ad accoglierlo non c’era la giovane donna che si aspettava bensì una signora di 63 anni. Così, dopo aver visto sfumare tutte le sue fantasie, ha deciso di andarsene. È successo in un piccolo comune in provincia di Padova, come riporta il Messaggero, e la reazione dell’uomo ha fatto infuriare la prostituta, di origini colombiane, che pur ...

Altro appuntamento con la buona musica - ai 'Garaci Collettivi' Arrivano i Freesound : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...