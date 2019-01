Ava Max | chi è la cantante della hit “Sweet But Psyco”

Così le case automobilistiche pilotAvano il mercato con offerte e servizi finanziari : maxi multa dall'Antitrust : Come mai le auto, a seconda della fascia, costano tutte uguali? E come mai le finanziarie di quasi tutte le case automobilistiche offrono prestiti e incentivi praticamente identici? maxi multa da 678 ...

Domenica Live/ Bianca Atzei : 'Max Biaggi mi amAva alla follia e io ho dato tutta me stessa - ma oggi...' : A Domenica Live Rewind spazio a Bianca Atzei, che ripercorre il suo amore al fianco di Max Biaggi e l'incidente che... , 6 gennaio 2019,

Torino - abusAva delle fidanzatine del figlio 14enne : chiesta maxi condanna a 23 anni : Una bruttissima storia arriva dalla città di Torino, dove un uomo di 44 anni avrebbe abusato, più volte, delle fidanzatine del figliastro 14enne. Anche le ragazzine, così come il ragazzo, erano minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, gli episodi sarebbero avvenuti in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009. L'uomo, che di mestiere faceva l'addetto alla security in discoteca, più volte avrebbe costretto il ...

Karina Cascella pazza d’amore : bacio ardente a Max dAvanti a Salvatore : Karina Cascella pazza d’amore: bacio ardente a Max davanti a Salvatore. Le parole dell’opinionista Karina Cascella ha letteralmente perso la testa per il suo Max. I due sono talmente uniti e convinti del loro amore che a breve dovrebbero convolare a nozze. Nel frattempo l’opinionista dei salotti pomeridiani di Mediaset non perde occasione di esternare […] L'articolo Karina Cascella pazza d’amore: bacio ardente a Max ...

Juve-Inter : derby Allegri-Spalletti - Max è Avanti in panchina - in campo è 1-0 per Luciano : Toscani, con la battuta sempre pronta e l'ironia pungente. Ma guai a toccargli la propria squadra. Tra i mille motivi di Juventus-Inter non può passare in secondo piano la sfida a distanza tra gli ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta dAvanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d'onore e 80 pu

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta dAvanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d’onore e 80 punti che lo avvicinano alle prime posizioni della Classifica. davanti a tutti rimane l’austriaco Max Franz con 238 punti, 11 in più di Mauro Caviezel e 27 più di Vincent Kriechmayr. Al quinto posto Marcel Hirscher che, dal prossimo fine settimana, proverà a scalzare i ...