Spoiler Il Segreto | Julieta fa l' amore con Fernando per trovare l' assassino di Saul

Spoiler spagnoli Il Segreto : la Uriarte e Saul convolano finalmente a nozze : finalmente i fedeli telespettatori de "Il Segreto" prossimamente potranno tirare un sospiro di sollievo, perché due dei personaggi più amati della soap opera spagnola riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Si tratta di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) che, dopo aver superato diversi momenti difficili causati soprattutto da Prudencio e da Francisca Montenegro, si sposeranno. Dunque il pupillo della dark lady e ...

Spoiler Il Segreto del 18 gennaio : Mauricio sospettoso del comportamento di Julieta : Il Segreto è una soap opera spagnola, prodotta da Boomerang TV e creata da Aurora Guerra. Nelle anticipazioni del nuovo episodio de Il Segreto in onda oggi, 18 gennaio, su Canale 5, alle ore 15:30, predomina la vicinanza tra Julieta Uriarte e Fernando Mesía, insieme ad altre interessanti novità. Sembrerebbe infatti che l'Uriarte abbia abbandonato l'idea che il Mesia sia il colpevole della morte di Saul. Il fascino, ma anche il carisma, di ...

Spoiler Il Segreto : Elsa rivela ad Isaac che Antolina è incinta : Grandi novità attendono i telespettatori della soap Il Segreto anche negli episodi che andranno in onda la settimana che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio 2019 ed in cui assisteremo a veri e propri colpi di scena riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Stando alle anticipazioni, scopriremo che Antolina è incinta e sarà proprio Elsa ad informare Isaac della gravidanza della giovane 'ancella', ignara che il padre del bambino sia ...

Spoiler iberici - Il Segreto : Julieta diventa la moglie di Saul - arriva Roberto Sanchez : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Julieta Uriarte coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Saul dopo aver superato vari ostacoli, mentre a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, il presunto nuovo interesse amoroso di Maria. Il Segreto: lieto fine per Julieta e Saul Clamorose ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli fino al 18 gennaio : Prudencio rischia la morte : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto, trasmessa in Italia quotidianamente su canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Nelle puntate che andranno invece in onda in Spagna, nel corso della settimana che va dal 14 al 18 gennaio, i telespettatori iberici assisteranno a numerosi colpi di scena riguardanti i due fratelli Ortega. Prudencio si ammalerà in modo molto grave, tanto da rischiare la vita. ...

Spoiler spagnoli - Il Segreto : Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo per sempre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'amatissimo attore Jordi Coll. Il figlio di Pepa, infatti, tornerà a Puente Viejo per salutare per l'ultima volta Maria ed i suoi figli. Il Segreto, anticipazioni: Maria vicina a Fernando Clamoroso colpo ...

Spoiler Il Segreto : la preoccupazione di Isaac - Julieta fa ingelosire Prudencio : Gli avvenimenti dell’appassionante sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre in grado di stupire. Le anticipazioni delle puntate settimanali rivelano che Julieta Uriarte farà ingelosire il perfido marito Prudencio Ortega, facendo delle avance a Fernando Mesia. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero invece, non riuscirà a stare tranquillo dopo aver appreso da Elsa Laguna che Antolina è in dolce attesa. In particolare il carpentiere avrà il ...

Spoiler Il Segreto : Antolina uccide Amancio soffocandolo con un cuscino : Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate delle prossime settimane si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima. La ragazza, infatti, si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà Don Amancio, il padre di Elsa. Don Amancio ha le prove della colpevolezza di Antolina Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i ...

Il Segreto - Spoiler al 18 gennaio : lo scontro tra Antolina ed Elsa : Nella seconda settimana del mese di gennaio con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', viene posta grande centralità al trio formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Il ritorno della compagna di Isaac rappresenta una novità e provoca la disperazione da parte di Antolina, da sempre innamorata di Guerrero. Il dottor Zabaleta ha visitato Elsa e ha spiegato che la donna è fuori pericolo per la gioia degli abitanti del paese di Puente Viejo mentre ...

Spoiler Il Segreto : Carmelo ingaggia una scorta per difendere la moglie : Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei protagonisti principali. L'attenzione continua a essere posta intorno al personaggio di Carmelo che soffre per la moglie alle prese con le lettere anonime contenenti delle minacce da parte di uno sconosciuto. Il sindaco del paese di Puente Vjejo ha tentato in ogni modo di aiutare la consorte che, però, ha ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Saul salva la vita a Prudencio - Fernando innamorato di Maria : Le avventure della soap “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra non smentiscono mai. Negli episodi spagnoli in onda la settimana prossima un personaggio maschile che ha causato parecchi problemi a Saul Ortega e Julieta Uriarte, lotterà tra la vita e la morte. Stiamo parlando di Prudencio, che per poter sopravvivere avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A gran sorpresa il promesso sposo della nipote di Consuelo pur ...

Spoiler Il Segreto - Severo perderà tutto ma non l'amore di sua moglie : Il Segreto continuerà la sua programmazione anche nelle prossime settimane, delle quali vi diamo alcune anticipazioni: il noto imprenditore Severo Santacruz, impersonato dall'attore Chico Garcia, perfetto per questo ruolo non facile, attraverserà un momento critico per la vita aziendale. C'è una forte crisi economica a Puente Viejo e i costi aziendali sono lievitati molto negli ultimi tempi. Gli viene consigliato di licenziare ma Severo è un ...

Spoiler Il Segreto : Severo nei guai - Fernando offre un'ingente somma di denaro a Carmelo : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di emozionanti colpi di scena. Purtroppo gli Spoiler dei prossimi episodi italiani non sono per niente piacevoli, perché rivelano che uno storico personaggio si troverà in una bruttissima situazione. Si tratta di Severo Santacruz, che dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene ...

Spoiler Il Segreto : Adela colpita alla testa da un proiettile - Francisca in pericolo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di fine gennaio, svelano che Raimundo sarà sempre più in ansia per le sorti della moglie, lontana da casa da molto tempo. Adela, nel frattempo, verrà aggredita brutalmente da Basilio, mentre Isaac svelerà ad Elsa la verità sulla gravidanza di Antolina. Il Segreto anticipazioni: Raimundo preoccupato ...