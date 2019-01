How To Get Away With Murder 5X09: trama, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - AnileRealEstate : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Atlesss : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - LuisC_2012 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) How To GetHe Betrayed Us Both va in onda sulla ABC americana giovedì 17 gennaio 2019. Di seguito, anticipazioni e. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SULLA SERIEHow To GetL’episodio di How To Getsi intitola He Betrayed Us Both, che tradotto letteralmente significa “ci ha traditi entrambi”. Si tratta della mid season premiere, ossia del primo episodio di questo 2019 dopo la solita pausa invernale che si prende la serie tv. La breve sinossi rilasciata dalla ABC rivela qualche anticipazioni su quello che succederà nell’episodio. Ora che Connor e Oliver sono convolati a nozze, il gruppo deve affrontare le conseguenze con l’omicidio avvenuto durante il matrimonio. Inoltre Annalise è costretta a fare i conti con il segreto del suo passato.How To ...