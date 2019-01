Cena su giustizia con Salvini e Boschi | no inciucio ma tanti vip

ilfogliettone

: Con buona pace di Repubblica non c’è nessuna cena tra renziani e Salvini. Stasera c’è un’iniziativa sulla giustizia… - meb : Con buona pace di Repubblica non c’è nessuna cena tra renziani e Salvini. Stasera c’è un’iniziativa sulla giustizia… - AnnalisaChirico : Per Repubblica una serata dedicata al tema Giustizia e impresa, #inNomedelPil, con i capi di cinque procure, il pro… - petergomezblog : Giglio magico, Salvini a cena-evento sulla giustizia con Boschi e Carrai: “Retroscena inutili. Lavoro a riforma pen… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Jep Gambardella, l'uomo in grado di decretare il successo o il fallimento di una festa, avrebbe fatto la sua figura nella sala del ristorante La Lanterna con affaccio sul Corso di Roma. Gli invitati allaorganizzata dall'associazione 'Fino a Prova contraria', guidata da Annalisa Chirico, vanno infatti ben oltre la cerchia - peraltro molto ristretta - di ministri e politici. Tra i primi ad arrivare ci sono l'analista Edward Luttwak e l'ex ministro dellaPaola Severino. Ma l'idea che si possa trattare di un simposio di accademico viene smentita poco dopo, quando su via Tomacelli compaiono, in serie Flavio Briatore, Marco Tronchetti Provera e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.Tutti si infilano a fatica nella sala cercando di bucare il muro di cameraman e fotografi. Lotito, in particolare, si cimenta in un insospettabile scatto da centometrista per aggirare il ...