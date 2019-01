Statali in pensione - altri tre anni per regolarizzare i vecchi contributi : Oggi sono in programma le ultime verifiche finanziarie con il ministero dell'Economia. POSIZIONI INCOMPLETE I lavoratori pubblici, in particolare quelli della scuola, della sicurezza e della ...

Pensione anticipata : dalle donne agli Statali cambiano le regole dal 1° gennaio : Il decreto sulle pensioni è un atto complicato e soprattutto delicato che necessita di ulteriore tempo, così il Premier Conte in persona ha parzialmente giustificato il ritardo con cui il suo esecutivo sta avviando quella che per il quotidiano “Il Sole 24 Ore” è l’ennesima riforma sulle pensioni. In attesa che il decreto confermi il via di quota 100, opzione donna e di tutte le altre misure del governo, nel sistema pensionistico sono già in atto ...

Gli Statali in pensione con il prestito per il Tfr? Gli interessi li paga lo Stato : Che gli statali che vorranno approfittare di quota 100 per andare prima in pensione dovranno chiedere un prestito per l'anticipo del Tfr (che altrimenti sarebbe erogato dopo parecchi anni) sembra praticamente certo. Ma la novità è che a pagare gli interessi sarà il Tesoro. Lo rivela il Messaggero, secondo cui il governo sta esplorando diverse opzioni per evitare che i pensionandi si indebitino per ottenere la liquidazione che gli spetta. Una ...

Pensione anticipata quota 100 : finestre di uscita ad aprile e luglio per privati e Statali : La Pensione anticipata a quota 100 partirà il prossimo 1° aprile: lo conferma l'ultima bozza del decreto attuativo della misura che cambierà le pensioni nel 2019. Oltre alla quota 100, la bozza conferma le uscite con opzione donna e le pensioni a partire dai 63 anni con l'anticipo pensionistico (Ape social). La bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza e sulle pensioni conferma, dunque, i requisiti di uscita per la quota 100: si parte dai 62 ...

Pensione - l'anno dell'esodo degli Statali : Giustizia - Inps e ministeri gli uffici da non sguarnire : Dei 140-160 mila statali che potrebbero scegliere l'anticipo della Pensione , circa 20 mila sono in servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato. Parliamo di dipendenti di settori come la ...

Statali - il 2019 è l'anno dell'esodo - più di duecentomila in pensione : Il 2019 per gli Statali potrebbe essere l'anno dell'esodo. La pubblica amministrazione italiana ha un'età media decisamente elevata, che ha superato ormai i cinquant'anni (52...

La mia pensione futura Inps online : estesa agli Statali : come funziona : Anche gli Statali avranno accesso al servizio online La mia pensione futura Inps, grazie a un grande progetto di ampliamento del servizio firmato Inps, che prenderà avvio proprio entro fine 2018 per una prima platea di 500 mila dipendenti pubblici. Oltre a ciò, sempre entro fine anno circa 1 milione di cittadini lavoratori si vedrà recapitare le famose buste arancioni a casa propria, con l’estratto contributivo e una simulazione dell’importo ...