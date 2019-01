Samsung Galaxy S9 | S9+ e J4 2018 ricevono le patch di gennaio 2019

Economicissimi Samsung Galaxy M10 - M20 e M3O il 28 gennaio : prezzo e primi dettagli sulle vendite : La serie Samsung Galaxy M sarà presentata il prossimo 28 gennaio: non ci sono più dubbi sul lancio della nuova generazione di smartphone economici del produttore asiatico, visto che la data del prossimo evento del brand è stata appena resa nota, insieme con il primo materiale pubblicitario relativo ai tris di device in arrivo. Cerchiamo di raccogliere tutte le prime informazioni salienti in riferimento proprio al nuovo hardware. Tutta la ...

Data di lancio - specifiche e immagini ufficiali per i Samsung Galaxy M : La nuova serie dei Samsung Galaxy M esce allo scoperto sul sito web ufficiale indiano di Samsung. Svelato il design e alcune caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi della casa sudcoreana. C'è persino una Data di lancio ufficiale, che però riguarda soltanto il mercato indiano. L'articolo Data di lancio, specifiche e immagini ufficiali per i Samsung Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Non si perderà tempo coi Samsung Galaxy S9 TIM : replica ufficiale sul rilascio di Android Pie : Potrebbe non esserci un gap temporale significativo tra i Samsung Galaxy S9 no brand e quelli marchiati TIM, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie e la nuova interfaccia One UI. Dopo aver esaminato durante il weekend alcuni riscontri inerenti la durata della batteria dello smartphone post download (qui trovate qualche altro riferimento in merito), oggi 14 gennaio occorre analizzare la questione sotto un diverso ...

La serie Samsung Galaxy M dovrebbe esordire a gennaio in India : Samsung avrebbe deciso di fare esordire gli smartphone della serie Samsung Galaxy M in India prima di dare il via alla commercializzazione globale L'articolo La serie Samsung Galaxy M dovrebbe esordire a gennaio in India proviene da TuttoAndroid.

Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 : anche i modelli Wind con patch di dicembre : Torna alla ribalta proprio in queste ore il Samsung Galaxy S7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcune patch per le diverse varianti sul mercato. Un esempio ...

Samsung Galaxy F : ecco le specifiche tecniche del “Surface phone” di Samsung : [AGGIORNAMENTO] I nostri colleghi di AllAboutSamsung.de, ci svelano interessanti novità circa le specifiche tecniche del tantissimo atteso Samsung Infinity Flex : il primo smartphone foldable targato Samsung. ecco una tabella riassuntiva: Processore Snapdragon 855 RAM 12 GB Archiviazione 2 versioni: 512 GB/ 1TB Schermo 1 4.58 pollici, 840×1960, 420 dpi Schermo 2 7.3-inch Infinity Flex screen, 1536×2152, 420 dpi Batteria 2 x 2200 ...

Al Galaxy S10 affidate le sorti di Samsung - ma c’è Huawei : Il 2019 si è aperto con una delle più grandi fiere dell’elettronica, il CES di Las Vegas che non è la kermesse preferita dai produttori per mostrare le novità disponibili. Il Consumer Electronics Show ha [...]L'articolo Al Galaxy S10 affidate le sorti di Samsung, ma c’è Huawei è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Tre innovazioni col Samsung Galaxy S10 Plus - nel segno del futuro : Ci sono in ballo delle belle sorprese sul Samsung Galaxy S10 Plus, che, a detta di Ice universe, dovrebbe risulta più sottile rispetto alla precedente generazione (7.8 mm contro gli 8.5 dei Galaxy S9), ed al contempo montare una batteria da 4000 mAh. A quanto pare, il colosso di Seul avrebbe trovato a quadra, non dimostrando più alcun timore nell'equipaggiare i propri smartphone con batterie più capienti (il caso dei Note 7 ha seminato il ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe presentarsi più sottile e con una memoria più veloce : Dal momento che le notizie sul nuovo dispositivo Samsung tanto atteso dagli utenti, il Galaxy S10, si stanno facendo via via sempre più frequenti a causa dell'imminente presentazione del dispositivo che avverrà il 20 febbraio a San Francisco in occasione del Galaxy Unpacked, emergono altri particolari sul design e sulla batteria del device. Lo spessore sarà più ridotto, si parla di 7,8 mm, mentre la batteria sarà decisamente più capiente ...

Batteria Samsung Galaxy S9 e S9 Plus super con Android 9 Pie ma prestazioni limitate? L’accusa infamante : Questa è una questione da prendere con le pinze: l'autonomia della Batteria su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus aggiornati ad Android 9 Pie è migliorata e non poco, su questo non ci piove. A distanza di qualche settimana dal primo rilascio del firmware sono in molti a confermare la lieta novella: tuttavia, il problema risiederebbe nel fatto che la maggiore durata della singola carica dei telefoni dipenderebbe da una costosa rinuncia, quella della ...

Samsung Galaxy S10 Plus più sottile - ma con 4000 mAh e memoria più veloce : Due nuovi rumor vedono come protagonisti Samsung Galaxy S10 ed in particolare la sua variante Plus. Cominciamo dal tweet di Ice Universe, nel quale […] L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus più sottile, ma con 4000 mAh e memoria più veloce proviene da TuttoAndroid.

Samsung scalda i motori per il Galaxy S10 e ci ricorda 20 anni di sue innovazioni nel mondo mobile : In attesa del Samsung Galaxy S10, ha pubblicato un post con cui ha voluto ricordare le tante innovazioni che ha introdotto negli ultimi 20 anni L'articolo Samsung scalda i motori per il Galaxy S10 e ci ricorda 20 anni di sue innovazioni nel mondo mobile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2017) con Android 9 Pie avvistato su Geekbench : Pare che Samsung abbia già preparato l'update ad Android 9 Pie anche per un modello di fascia media di due anni fa: parliamo di Samsung Galaxy A7 (2017) L'articolo Samsung Galaxy A7 (2017) con Android 9 Pie avvistato su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

HTC prepara uno smartphone 5G - Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E : Cher Wang, Presidente di HTC, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che il 2019 sarà un anno di rinascita per il settore mobile di HTC L'articolo HTC prepara uno smartphone 5G, Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E proviene da TuttoAndroid.