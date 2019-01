Ministero dell' Economia | emissione di un nuovo BTP 15 anni

Besana - Confartigianato - : ''Sulla situazione della Provincia intervenga anche il Ministero dell'Economia'' : A questo comune impegno deve essere chiamato anche il Ministero dell'Economia attraverso gli strumenti già in essere e altre forme di intervento da definire concordemente quali la creazione di un ...

Il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del 'Turismo' dal Mibact al Ministero dell'Agricoltura : Il parere dei giudici amministrativi rileva inoltre che 'la commistione in un unico dipartimento di funzioni proprie della materia turismo e funzioni proprie di politica agricola, alimentare e ...

Turismo : Consiglio Stato boccia trasferimento a Ministero dell' Agricoltura : Il Consiglio di Stato boccia sostanzialmente la decisione del Governo di trasferire le deleghe in materia di Turismo al ministero dell'Agricoltura, con un parere in cui si esprime un giudizio che 'non ...

Turismo : Consiglio Stato boccia trasferimento a Ministero dell' Agricoltura : Il Consiglio di Stato boccia sostanzialmente la decisione del Governo di trasferire le deleghe in materia di Turismo al ministero dell'Agricoltura, con un parere in cui si esprime un giudizio che "non può non essere perplesso". I giudici di Palazzo Spada, nell'analizzare il decreto che spostava le competenze dal ministero dei Beni Culturali a quello delle Politiche Agricole, sottolineano che "il Turismo non ...

Il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del “Turismo” dal Mibact al Ministero dell’Agricoltura : «Non può non essere perplesso» il parere del Consiglio di Stato sul decreto che ha trasferito dal Mibact al ministero dell’Agricoltura le competenze sul settore del turismo. Il testo - scrive il parere di Palazzo Spada - sembra «una mera sommatoria di competenze spostate tra direzioni generali quasi con la tecnica del copia incolla”», priva di una ...

Intelligenza artificiale e blockchain : 2 professori dell’Università di Pisa nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico : Giuseppe Attardi e Laura Ricci del dipartimento di informatica dell’Università di Pisa sono stati nominati nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare le strategie nazionali sui temi dell’Intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain. I due docenti dell’Ateneo Pisano sono stati scelti dopo una selezione che ha vagliato candidature a livello europeo e internazionale. In particolare, Laura Ricci metterà a ...

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non c’è competenza del Ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...

Iss - Silvio Brusaferro nominato commissario dal Ministero della Salute dopo le dimissioni di Ricciardi : Il professor Silvio Brusaferro è stato scelto dal ministero della Salute come commissario dell’Istituto Superiore di Sanità. Farà le funzioni di presidente fino alla nomina dei nuovi vertici. L’ex numero uno Walter Ricciardi ha dato le dimissioni il 19 dicembre. Due settimane prima, il 4 dicembre, il ministro Giulia Grillo aveva revocato i 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. E dopo il passo indietro di Ricciardi ...

Trivelle : il Codacons chiede una copia delle autorizzazioni al Ministero : Sul caso delle trivellazioni nel Mar Ionio il Codacons ha presentato una istanza d’accesso al Ministero dell’Ambiente e al Mise per ottenere copia di tutte le autorizzazioni rilasciate sulla vicenda. Si tratta, spiega l’associazione dei consumatori, “del primo passo per giungere al blocco di qualsiasi permesso rilasciato in favore delle trivellazioni nel Mar Ionio. Con la nostra istanza chiediamo ai sensi della legge ...

Concorsi Ministero dell'Interno - Banca d'Italia e AIFA in scadenza a gennaio : Sono stati indetti vari bandi di concorso pubblico da parte del Ministero dell'Interno, della Banca d'Italia e dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per l'assunzione di ben 241 profili specializzati da assegnare nelle proprie strutture. Tutti i Concorsi richiedono che la domanda di partecipazione alle prove selettive sia inviata nel mese di gennaio. Concorso Ministero dell'Interno Il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e ...

Concorso al Ministero dell'Istruzione per 2004 DSGA : domande entro il 28 gennaio : Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando relativo alla selezione di 2004 DSGA, ovvero Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le scuole statali di ogni ordine e di ogni grado. La selezione di tali figure verrà effettuata su base regionale e sarà possibile proporre la propria candidatura entro il prossimo 28 gennaio 2019 attraverso il portale online messo a disposizione dall'applicazione Polis....Continua a leggere

Trento - Mancata accoglienza : esposto contro il personale del Ministero dell'Interno e appello solidale "Casa - diritti - dignità!" : Per maggiori informazioni: Trentoantirazzista@gmail.com Note [ 1 ] https://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/tagli-allaccoglienza-in-piazza-gli-operatori-chiudere-i-rubinetti-non-risolvera-i-problemi-i-...

Senza accoglienza dorme in strada. La storia di un giovane richiedente che ora ha denunciato il Ministero dell'Interno : TRENTO . E' arrivato a Trento dopo giorni, settimane di viaggio via terra per i Balcani. Giunto nella nostra città avrebbe voluto solo avere un posto al caldo dove dormire e mettersi in regola . Così ...

Ministero della Salute richiama il gelato della Despar : “Contiene tracce di lattosio” : Il richiamo è stato disposto per proteggere i soggetti intolleranti o allergici al lattosio da possibili rischi; per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato naturalmente non comporta alcun pericolo per la Salute.Continua a leggere