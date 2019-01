Manovra | Consulta | inammissibile ricorso del Pd su conflitto poteri

Perché la Consulta non ha ammesso il ricorso Pd sull'approvazione della Manovra : Roma, 10 gen., askanews, - La Corte Costituzionale non ha ammesso il ricorso dei senatori Pd contro le modalità di approvazione a scatola chiusa della manovra da parte del Senato. 'La contrazione dei ...

Consulta boccia il ricorso Pd sulla Manovra ma avverte : "In futuro non comprimere tempi d'esame" : È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull'iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi "sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni - si legge in un comunicato della Consulta - tra poteri dello Stato, sollevato da 37 senatori e avente ad oggetto le modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato ...