Gli auguri di John Travolta | pelato e con figlia

Green Game - Gli auguri di Mattarella ai giovani finalisti. : Oltre 1000 gli studenti che parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza. Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la ...

F1 – Compleanno Hamilton - Will Smith insegna a Lewis a sventolare la bandiera a scacchi : Gli esilaranti auguri dell’attore statunitense [VIDEO] : Will Smith e gli esilaranti auguri a Lewis Hamilton: un video tutto da ridere per i 34 anni del 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton ha spento ieri 34 candeline e, sui social, al contrario di quello che si sarebbero aspettati in molti, non ha condiviso alcun tipo di divertimento folle, se non un dolcissimo allenamento col suo figlioccio. Nelle sue storie Instagram, però, il 5 volte campione del mondo ha ricondiviso tutti gli auguri ...

Dopo aver visto Beyoncé cantare al compleanno della madre - vorrai solo lei a farti Gli auguri : Happy Birthday to Tina The post Dopo aver visto Beyoncé cantare al compleanno della madre, vorrai solo lei a farti gli auguri appeared first on News Mtv Italia.

Napoli - Gli auguri di Insigne ad Allan : Napoli - Nel giorno del 28esimo compleanno di Allan , il brasiliano ha ricevuto degli auguri molto speciali: quelli del suo compagno di squadra, e amico fuori dal campo, Lorenzo Insigne : un semplice "...

Auguri Celentano : un artista sempre un passo avanti rispetto aGli altri : Oggi 6 gennaio bisogna fare gli Auguri al grande Adriano Celentano, un artista che è sempre riuscito a essere un passo avanti rispetto agli altri. Il Molleggiato compie i suoi ottantuno anni e oltre sessanta di una carriera, iniziata a partire dal 1957 per poi fondare il 'Clan Celentano' che ha lanciato molti talenti. La sua carriera è stata caratterizzata da successi capaci di regalare molte soddisfazioni al cantante che vanta svariati record. ...

Huawei - la gaffe di due dipendenti : il tweet con Gli auguri di buon anno inviato da un iPhone diventa virale : Non è iniziato bene l’anno per due dipendenti Huawei che hanno mandato un twit dall’account ufficiale del colosso cinese delle telecomunicazioni con gli auguri per il 2019 utilizzando un iPhone. Il tweet è stato rimosso rapidamente ma gli screenshot dell’errore, con il post in cui si legge “via Twitter for iPhone“, si sono diffusi rapidamente sui social diventando virali. La loro circolazione “ha avuto un impatto negativo sulla ...

Buona befana 2019 : immagini - gif divertenti e carine per Gli auguri di buona Epifania : Arriva la festa della befana, attesa soprattutto dai bambini ma anche da tanti adulti.In molti si scambieranno gli auguri per una buona Epifania, magari con un messaggio e un’immagine divertente. Per voi abbiamo messo a disposizione una serie di immagini pensate proprio per gli auguri di una buona befana 2019, da utilizzare nei vostri messaggi di whatsapp, facebook e simili.

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più divertenti per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per l’occasione proponiamo una ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco i VIDEO più divertenti per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : arriva la Befana 2019! Il 6 Gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania proponiamo una selezione di VIDEO simpatici e significativi (in ...

Vieni da me - Caterina Balivo seppellita di insulti sui social per Gli "auguri di buon anno" a Fabrizio Frizzi : “Che figura di me***”; “Scusa Caterina Balivo ma eri ubriaca marcia? Frizzi è morto, così per ricordartelo”; “Capisco che la puntata sarà stata registrata a tarda notte, però Balivo davvero fuori di sé”. Sono solo alcuni dei commenti sul web contro Caterina Balivo, che nella puntata di ieri 3 gennai

Twittano Gli auguri da un iPhone - Huawei multa due dipendenti : MILANO - Demansionamento e multa. E' il regalo che il nuovo anno ha riservato a due dipendenti di Huawei, il colosso cinese degli smartphone, rei di aver twittato dall'account ufficiale del gruppo gli ...

Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per Gli auguri di buon anno : A quanto pare la dirigenza di Huawei non ha gradito l'errore commesso dal proprio dipendente, tanto da avere deciso di adottare una punizione esemplare L'articolo Huawei punisce il dipendente che ha usato un iPhone per gli auguri di buon anno proviene da TuttoAndroid.