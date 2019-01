Rafa Nadal torna in campo e perde un match di esibizione contro Nick Kyrgios

“Lo sport ha bisogno di Nadal” : Djokovic spera nel ritorno di Rafa dopo l’ennesimo infortunio : Rafa Nadal nuovamente costretto a fermarsi a causa di un infortunio, da Doha Novak Djokovic gli ha voluto mandare un messaggio Novak Djokovic ‘chiama’ Rafa Nadal, auspicando il suo ritorno nel Tour ATP al più presto possibile. Il serbo da Doha ha voluto mandare un messaggio all’amico-rivale che al momento si trova ai box a causa dell’ennesimo infortunio di questa fase della sua carriera: “Ha recuperato così tante ...

Tennis : Rafael Nadal - quanti forfait e ritiri! Australian Open a rischio per lo spagnolo? : Strada in salita per Rafael Nadal. Non serve certo un genio per capire i problemi fisici che sta vivendo l’ex n.1 del mondo del Tennis, attuale n.2 della graduatoria alle spalle del serbo Novak Djokovic. Rafa è reduce dall’ennesimo forfait nell’ATP di Brisbane per un problema muscolare alla coscia, conseguenza a detta del diretto interessato del lungo periodo di inattività. Il campione spagnolo, infatti, dopo la semifinale ...

ATP Brisbane - forfait di Rafa Nadal per un problema muscolare alla coscia sinistra : Non sembra essere comiciata nel migliore dei modi la stagione di Rafael Nadal , che si è r itirato dal "Brisbane International" , uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile e ...

ATP Brisbane – Rafa Nadal dà forfait : problema alla coscia - Australian Open a rischio : Rafa Nadal è stato costretto ad annunciare il forfait per l’ATP di Brisbane: lo spagnolo fermato da un problema alla coscia sinistra, rischia di saltare gli Australian Open Il 2019 di Rafa Nadal inizia nel peggior modo possibile. Il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait per il torneo ATP di Brisbane, causato da un problema alla coscia sinistra. Nadal, che aveva già saltato la ‘finalina’ dell’esibizione di Abu Dhabi, si è ...

Tennis - ATP Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il mio obiettivo è continuare a giocare e a divertirmi” : Rafael Nadal è nella fase di avvicinamento al primo evento clou della stagione del Tennis, ovvero gli Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha fatto il proprio esordio nel torneo/esibizione di Abu Dhabi, venendo sconfitto in tre set dal sudafricano (n.6 del mondo) Kevin Anderson in semifinale e denunciando una condizione fisica non ancora al 100%. Il maiorchino è reduce infatti da un’operazione alla ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il mio obiettivo è continuare a giocare e a divertirmi” : Rafael Nadal è nella fase di avvicinamento al primo evento clou della stagione del Tennis, ovvero gli Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha fatto il proprio esordio nel torneo/esibizione di Abu Dhabi, venendo sconfitto in tre set dal sudafricano (n.6 del mondo) Kevin Anderson in semifinale e denunciando una condizione fisica non ancora al 100%. Il maiorchino è reduce infatti da un’operazione alla ...

Forse i guai alle ginocchia hanno battuto Rafa Nadal : Chi, fra i big del tennis, ha cominciato peggio l'anno? Rafa Nadal pone la sua autorevole candidatura al primato in questa hit-parade alla rovescia, in vista degli Australian Open, la prima prova ...

Forse i guai alle ginocchia hanno battuto Rafa Nadal : Chi, fra i big del tennis, ha cominciato peggio l’anno? Rafa Nadal pone la sua autorevole candidatura al primato in questa hit-parade alla rovescia, in vista degli Australian Open, la prima prova stagionale dello Slam, che scatta il 14 gennaio a Melbourne. Fermo dalle semifinali degli Us Open, quando s’è ritirato dopo due set persi contro Juan Martin Del Potro, a causa del solito tendine rotule malandato del ginocchio destro, ...

Nadal e Xisca mettono su famiglia? Rafa svela : “pensavo che a quest’età avrei già avuto dei figli - ma ancora…” : Rafa Nadal svela qualche dettaglio della sua vita privata, sempre tenuta gelosamente nascosta, e della sua relazione con Xisca Perello Federer ha 4 figli, due coppie di gemellini; Djokovic e Murray hanno da poco avuto il loro rispettivo secondo bebè; mentre Serena Williams è appena tornata dalla pausa per la maternità della piccola Alexis Olympia. Tutti i tennisti che hanno dominato il decennio passato (e continuano a dominare!) hanno ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Rafa Nadal no limits nel 2019 : svelato il suo calendario - completerà quasi tre giri del mondo : Nadal ha svelato il programma della prossima stagione: se tutto dovesse andare secondo i suoi piani, Rafa per passare da un torneo all'altro farà circa due giri del mondo e mezzo , ad essere precisi saranno 106.749 i chilometri previsti in totale . Lo spagnolo ha ridotto a 16 le partecipazioni nel 2019: escludendo Coppa Davis , impegno che non lo riguarderà fino ...

Tennis : Rafael Nadal programma il suo 2019. Solo sedici tornei per lo spagnolo : Sarà un 2019 con Solo sedici tornei per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha fatto conoscere quale sarà la sua programmazione in vista della prossima stagione. Un numero ridotto di impegni per preservare da ulteriore stress e problemi fisici un corpo già martoriato da tanti infortuni. A 32 anni il maiorchino ha deciso di giocare meno rispetto al passato, un fattore che può permettergli di avere più tempo di riposo e di aumentare gli anni di ...

Tennis - che cuore Rafa Nadal : dona un milione di euro per l’alluvione di Maiorca : Rafa Nadal ha deciso di fare una donazione da un milione di euro per aiutare le famiglie di Maiorca colpite dall’alluvione Rafa Nadal ha dimostrato lo stretto legame con la sua terra nel momento del bisogno. L’alluvione che ha colpito Maiorca è stata l’occasione per dare una grossa mano ai suoi concittadini, dapprima scendendo in strada a spalare materialmente il fango, poi con una donazione da un milione di euro per le ...