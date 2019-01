Ma Meghan Markle apparirà nell’ultimo episodio di «Suits»?

Meghan Markle è incinta e il principe Harry gioca con i marines a invadere la Russia : Meghan Markle è incinta e il principe Harry si sta preparando a partecipare ai giochi di guerra invernali in Norvegia, prestando il suo sostegno all’elite delle truppe britanniche mentre praticano un massiccio finto contrattacco contro la Russia . Il principe si unirà a più di 1.000 commandos della Royal Marine d’élite, racconta il Daily Mail, per praticare una […]

Meghan Markle sotto accusa : spende sei volte più di Kate Middleton : Meghan Markle è una vera spendacciona, soprattutto quando si parla di look. A quanto pare la moglie di Harry non riesce proprio ad essere parsimoniosa nello shopping tanto che nel 2018 ha speso 445 mila sterline. Il budget, come ha sottolineato UFO No More, è stato utilizzato esclusivamente per acquistare abiti nuovi alla duchessa di Sussex. Appassionata di moda e amante del lusso, Meghan non si è smentita dopo le nozze con Harry e ha iniziato a ...

Meghan Markle e i suoi look : è lei la principessa più costosa del mondo! : Foto Instagram Meghan Markle è la principessa più costosa del mondo! La pià spendacciona del 2018! Il suo guardaroba , gallery , da perfetta New Royal è costato la bella cifra di 445.000 euro! In ...

KATE MIDDLETON E Meghan Markle / La duchessa del Sussex non partorirà nello stesso ospedale della cognata? : KATE MIDDLETON e MEGHAN MARKLE, nuovo scontro a palazzo poi la tregua per Natale: l'ultima indiscrezione sulle due duchesse

La sorella di Meghan Markle segnalata dalla polizia : Meghan Markle si sta prendendo la scena mediatica del palazzo reale inglese, nel bene e nel male,, ma si trova in difficoltà quando si parla della sua famiglia. Come noto, infatti, la moglie del ...

Meghan Markle - la dieta che sta seguendo durante la gravidanza : Cosa mangia Meghan Markle ora che è incinta? La duchessa di Sussex è una vera fanatica dell’healty food e anche durante la gravidanza sta cercando di mangiare in modo sano ed equilibrato. Come tutte le donne in dolce attesa, anche Meghan ha qualche voglia ora, ma cerca sempre di controllarsi, per evitare di mettere su troppi chili. Gli esperti infatti consigliano di non ingrassare più di 11/12 chili, per evitare problemi e l’ex star ...

Meghan Markle - un’amica svela i suoi segreti più scomodi : Non bastavano le liti con Kate Middleton e i problemi con la sorellastra Samantha, ora a mettere i bastoni fra le ruote a Meghan Markle ci pensa anche un’amica. Secondo una fonte intervistata dal Daily Mail e definita come molto vicina all’ex star americana, Meghan sarebbe una donna ambiziosa, che non si ferma davanti a nulla e che ha sempre ambito ad ottenere fama e successo. L’ex amica, ora lontana a causa del trasferimento ...

Meghan Markle : "Può essere amica solo dello stilista." Retroscena da diva per la duchessa : Nuovi scheletri dall'armadio per Meghan Markle , la neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. Retroscena che in un certo qual modo non aiuta a riabilitare la figura dell'ex attrice già ...

Meghan Markle - che potrebbe non partorire nello stesso ospedale di Kate : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiMeghan Markle potrebbe decidere di partorire in un ospedale diverso da quello di Kate Middleton. L’ultima indiscrezione sulla royal gravidanza più ...

Meghan Markle - la sorella Samantha Grant è finita nella lista nera di Scotland Yard : Samantha Grant, la sorellastra di Meghan Markle, è finita nella lista nera di Scotland Yard. Il motivo, secondo il Times, è che la donna è stata considerata pericolosa e “ossessiva” nei confronti della Duchessa e della Famiglia Reale dopo le sue recenti uscite. Così,è stata segnalata all’attenzione del reparto speciale per la sicurezza, il Fixated Threat Assessment Centre, che ha il compito di proteggere politici e reali da ...

Meghan Markle si prende la sua rivincita contro la sorellastra : Meghan Markle si prende la sua rivincita contro la sorellastra Samantha Grant, che è finita sulla lista nera di Scotland Yard. I rapporti fra l’ex attrice di Suits e la donna sono tutt’altro che distesi, soprattutto da quando Samantha, ex attrice e reginetta di bellezza, ha deciso di raccontare i segreti più intimi di Meghan. Subito dopo l’annuncio del fidanzamento con Harry, la donna ha iniziato a rilasciare interviste, ...