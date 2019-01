In Israele Netanyahu è indistruttibile - ma qualcuno affila le armi : Attorno a lui, intanto, la scena politica israeliana si frammenta, implode in un caos di fratture e alleanze che traballano. A riassumere i tumulti di queste settimane, cui persino i più navigati ...

Israele/ Coloni e sicurezza - Netanyahu tradisce ancora Amos Oz : Amos Oz è morto proprio alcuni giorni dopo il via libera di Netanyahu a politiche che vanno nella direzione opposta a quella auspicata dallo scrittore

Israele - con i raid aerei in Siria Netanyahu inizia la sua campagna elettorale : Neanche una settimana dopo l'annuncio americano del rompete le righe in Siria. Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Israele (fissate per il 9 aprile, sette mesi prima della scadenza naturale). I raid aerei nella notte di Natale dei caccia bombardieri con la stella di David in Siria hanno una valenza che va ben oltre l'aspetto militare. Quei raid sono, al tempo stesso, un messaggio lanciato a Washington, Mosca, ...

Israele va alle elezioni anticipate - Netanyahu : "Gli israeliani faranno cosa giusta se mi confermeranno" : In Israele si terranno elezioni anticipate il 9 aprile 2019, 7 mesi prima della scadenza naturale della legislatura, fissata a novembre. Lo ha annunciato un portavoce del Likud, il partito di destra del premier Benjamin Netanyahu, spiegando che tutti i partiti della coalizione al governo hanno raggiunto un accordo in tal senso.La decisione di sciogliere il Parlamento è stata presa per spirito di "responsabilità in materia di ...

"Via i musulmani da Israele". E Facebook blocca Netanyahu Jr. : Temporaneamente bloccato da Facebook per un post 'islamofobo'. È quanto denuncia su Twitter Yair Netanyahu , figlio del presidente israeliano Benjamin Netanyahu. 'La dittatura di pensiero dei ...

Israele : ministro Istruzione Bennett guida protesta contro Netanyahu per gestione attacchi terroristici : Il leader della Casa Ebraica ha ricordato che quando Netanyahu circa due settimane fa ha assunto l'interim del dicastero della Difesa ha "promesso un cambio di politica, per ripristinare il potere" ...

Matteo Salvini in Israele : chi c'è dietro il viaggio sovranista da Netanyahu : Anche perchè una parte dell'opinione pubblica e dell'intellighenzia, oltre che della politica israeliana, Salvini in terra Santa non ce lo voleva: il quotidiano più importante del paese, Haaretz , ha ...

Salvini in Israele - patto 'anti-Onu' con Netanyahu/ Vicepremier ridisegna strategie Italia in Medio Oriente : Salvini in Israele: 'Ambasciata Italiana a Gerusalemme? Step by step'. Il Vicepremier 'piccona' in due giorni anni di diplomazia del Belpaese.

Netanyahu : 'Unifil impedisca a Hezbollah di compiere azioni aggressive contro Israele' : Fortunatamente sono pochi e fuori dal mondo". "Sono convinto che questa missione possa essere utile anche alle imprese italiane, e non solo quelle grandi. C'è l'ipotesi di un gasdotto da Israele al ...

Matteo Salvini in Israele : cosa c'è dietro al viaggio da Netanyahu - perché Berlusconi trema : L'incontro di ieri 9 dicembre al Viminale con le associazioni imprenditoriali, che Di Maio, ministro allo Sviluppo economico, incontrerà solo domani, è stata la ciliegina sulla torta, almeno sul ...

SALVINI IN Israele - INCONTRO CON NETANYAHU MA NON CON PRESIDENTE RIVLIN/ Polemica - 'non è persona gradita' - IlSussidiario.net : SALVINI in ISRAELE, INCONTRO con NETANYAHU ma non con PRESIDENTE RIVLIN. Quotidiano Haaretz, 'non è persona gradita'. Polemiche, ma il portavoce smentisce.

Salvini vola in Israele : vedrà il premier Netanyahu ma non il presidente Rivlin : Mentre non avrà un incontro con il presidente dello Stato israeliano ma ciò non dipende da motivi di polemica politica di questo Paese nei confronti della Lega, come parte della sinistra israeliana ...

Israele - la polizia raccomanda l'incriminazione di Benyamin Netanyahu : La polizia israeliana ha reso noto di aver raccomandato alla magistratura l 'incriminazione del premier Benyamin Netanyahu e di sua moglie Sarah per sospetta corruzione, frode e abuso di ufficio nell'...