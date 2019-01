SG | in 5 per seggio Keller-Sutter a Stati | si lancia Sarah Bösch

Albero cade sui cavi della seggiovia : sciatori bloccati e sospesi nel vuoto per un’ora - un ferito : In Val Seriana, in provincia di Bergamo, un Albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia agli Spiazzi di Gromo, e numerosi sciatori sono rimasti bloccati sui seggiolini, sospesi nel vuoto: si registra un ferito, una persona che ha riportato la frattura di un femore, ed è stata portata in ospedale in codice verde. La seggiovia, dopo circa un’ora, ha ripreso a girare. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il ...

Sabotate due seggiovie sulle Dolomiti : ad agire una mano esperta : Dopo la scoperta del taglio del cavo della funivia Ferrari, è venuto fuori anche il danno alla "Paradiso". Qui il sabotatore, forse lo stesso in entrambi i casi, avrebbe iniziato a tagliare un cavo ma ...

Pico - il seggiolino per bambini hi-tech in alluminio aerospaziale : Un seggiolino portatile per auto che agevoli il trasporto senza rinunciare alla qualità dei materiali e, soprattutto, alla sicurezza dei bambini. Quella che è stata per alcuni anni l’ossessione del team di Wayb si è tramutata in Pico, un oggetto che spicca innanzitutto per la sua leggerezza. Paragonato ai modelli tradizionali, quello ideato dalla famiglia Jung – produttore sudcoreano specializzato in zaini e borse di alta gamma – insieme all’ex ...