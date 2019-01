J-Ax querela gli haters dopo la polemica social con Matteo Salvini | ' Alle ONG i soldi

Friuli : rimedia un 3 in inglese che gli rovina la media - studente querela insegnante : Uno studente 16enne di un liceo scientifico friulano ha querelato il suo professore d'inglese perché questi gli avrebbe assegnato un voto basso al termine di un'interrogazione durante la quale, forse in segno di protesta, il ragazzo avrebbe fatto scena muta. Il giovane, infatti, già da diverse settimane aveva lasciato chiaramente intendere di non voler offrirsi volontario per migliorare una media che già raggiungeva ampiamente la sufficienza. E ...

Torino - la querela di una consigliera a dei poliziotti : 'Aggredita e minacciata' : Arriva su Facebook la denunciata della consigliera del M5s della circoscrizione 5 di Torino contro alcuni poliziotti che l'avrebbero aggredita e minacciata. A scrivere sul social è Emanuela Furcolo ...

Il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza onoraria e annuncia querela contro una consigliera del M5s : Tra il sindaco di Imperia Claudio Scajola e la minoranza sul fronte della cittadinanza onoraria al capo della polizia Franco Gabrielli è guerra aperta. Gabrielli, ha spiegato il capo della giunta, ha ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Imperia - il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza e annuncia querela contro consigliera del M5s : Il caso nato dalla proposta, contestata, del sindaco Scajola che è imputato in un processo a Reggio Calabria

Lega - Salvini non querela i Bossi. Denunciato soltanto Belsito : il processo di Milano va avanti per tutti gli imputati : Aveva detto che sarebbero stati gli avvocati a decidere. Evidentemente hanno scelto esattamente per come si era impegnato a fare lui, in quella scrittura privata sottoscritta il 26 febbraio del 2014. La Lega di Matteo Salvini non ha presentato querela nei confronti di Umberto e Renzo Bossi, imputati al processo d’appello di Milano. Una denuncia da parte del Carroccio è stata depositata soltanto nei confronti dell’ex tesoriere ...

Lega - Salvini : “La querela a Bossi per non fare estinguere il processo? Ho troppo a cui pensare. Chiederò agli avvocati” : “Io riesco a pensare a una o due cose alla volta. Chiederò agli avvocati cosa fare”. Matteo Salvini non risponde. Il leader della Lega ha undici giorni per presentare una querela nei confronti di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se quella denuncia non dovesse arrivare, il processo d’appello al senatur e all’ex tesoriere si estinguerà nonostante le condanne in primo grado per appropriazione indebita. Salvini, dunque, ...

Migranti - Don Biancalani querela Salvini e 22 hater per i post sulla chiusura del centro accoglienza di Vicofaro : Diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. È sull’ipotesi di questi reati che Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia) impegnato nell’accoglienza dei Migranti, ha querelato Matteo Salvini. Lo aveva promesso a fine agosto, dopo che il vicepremier aveva commentato con due post sui social la notizia della chiusura del suo centro di accoglienza per motivi di sicurezza . E così ha fatto. Nella querela ...

Predappio - Anpi presenta denuncia per apologia di fascismo e gli ex deportati querelano Selene Ticchi D’Urso : “La manifestazione che si è svolta a Predappio il 28 ottobre 2018 è senza dubbio alcuno apologia del fascismo“. Con questa motivazione i partigiani dell’Anpi, attraverso la presidente nazionale Carla Nespolo, hanno presentato alla Procura di Forlì una denuncia-querela nei confronti di tutti coloro che vi hanno partecipato e nei confronti di Selene Ticchi D’Urso, militante (ora sospesa) di Forza Nuova che in occasione della marcia ...

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accusa il compianto Vittorio di aver portato Tap a San Basilio. Ancora scontri tra Pd e M5S