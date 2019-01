Il ricordo degli ex Pooh per Valerio Negrini a sei anni dalla morte | “Continuiamo a

Morte di Enzo Boschi : il cordoglio e il ricordo degli assessori Bianchi e Gazzolo : A lui la Regione Emilia-Romagna deve molto e lo ricorda con la stima che si deve ai maestri di scienza e di vita". "Con il professor Enzo Boschi, artefice della nascita dell'Istituto Nazionale di ...

Il commovente ricordo degli amici di Antonio Megalizzi."Abbiamo perso il migliore di noi" : "Se scrivo è solo perché tutti devono sapere chi abbiamo appena perso. Antonio Megalizzi non era solo un collega o un amico: era un fratello. Antonio era il migliore tutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l'Europa". Comincia così il post pubblicato su Facebook da Andrea Fioravanti, collega e amico del giovane italiano ucciso a Strasburgo. Fioravanti decide di usare i social per rendere omaggio a Megalizzi, ...

Terremoto Abruzzo 2009 : premio di laurea in ricordo degli studenti morti nel sisma : L’aula “Maggio” del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, in via Archirafi 26, ospiterà il prossimo 14 dicembre a partire dalle ore 9, il convegno sul rischio sismico incentrato sulla presentazione del premio di laurea “AVUS 6 Aprile 2009”. L’AVUS è l’Associazione Vittime Universitarie sisma, costituita dai genitori di 13 ragazzi, studenti fuori sede, che nel Terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile ...

Airola - addio ad Agostino suicida a 23 anni - il ricordo degli amici : 'Mi manchi tanto' : Agostino Falzarano era un ragazzo di ventitré anni che viveva ad Airola, piccolo centro abitato in provincia di Benevento, dove trascorreva le sue giornate lavorando come operaio presso un vivaio della zona, l'azienda 'Vivai Cecere' di contrada Padula di Airola. Il giovane, figlio di Giorgio, docente di musica, nella mattinata di lunedì 3 dicembre, ha deciso di togliersi la vita e lo ha fatto proprio nel posto che frequentava quotidianamente per ...

Muore la Professoressa di Inglese : singolare gesto degli studenti in suo ricordo : Mezzago, Monza – Deve essere stata davvero una brava insegnante, una Professoressa di quelle che difficilmente si dimentica per tutta la vita. Per questa ragione gli studenti della scuola media di Mezzago, in Provincia di Monza, hanno deciso di lasciare sui muri della scuola molti messaggi di dolore nei confronti di quella insegnante che per ben 26 anni aveva prestato il suo onorato servizio in quell’Istituto. Le piastrelle dei bagni ...

Tragedia Leicester - il ricordo social degli 'eroi' del 2016 : Da Vardy a Schmeichel, i protagonisti del 'miracolo' che incantò il mondo con la vittoria della Premier hanno voluto postare il proprio ricordo del presidente Srivaddhanaprabha: 'un uomo che ha cambiato il calcio e la città', 'l'anima del club'

Cerimonia in ricordo degli otto angeli del Sar : BRINDISI - E' stata celebrata oggi, nel decimo anniversario della tragedia, una messa in ricordo degli otto angeli del Sar. La celebrazione si è svolta nella cappella dedicata alla Madonna di Loreto, ...