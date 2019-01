meteoweb.eu

: Scatta la fattura elettronica - Bgroup_Guide : Scatta la fattura elettronica - vittoriofagnani : RT @Adnkronos: Scatta la fattura elettronica - BinaryOptionEU : Scatta la fattura elettronica -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Cambio di passo con il fisco e le fatture emesse in Italia. A partire da ieri, infatti, il 56% delle partite Iva, hanno l’obbligo di rilasciare laB2b e, stando alle valutazioni dei ricercatori dell’Osservatoriozione& eCommerce B2b del Politecnico di Milano, sono 2,8 milioni le imprese coinvolte e circa 3 miliardi le e-fatture che saranno emesse nel 2019. In particolare, gli esperti dell’OsservatoriozioneeCommerce B2b del Politecnico di Milano calcolano che sono 4.500 le grandi aziende italiane, 250mila le Pmi e 2 milioni e 550mila le micro imprese che sono da tenute a emettere fatture esclusivamente in formato digitale nelle transazioni tra tutti gli operatori residenti e stabiliti sul territorio nazionale, per un totale di circa 3 miliardi di fatture elettroniche stimate nel 2019. L’Osservatorio ...