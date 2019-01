Penne al baffo

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)alIngredienti320 gr di1 cipolla di piccola 100 gr di prosciutto cotto 250 ml di panna fresca 150 ml di passata di pomodoro olio di oliva sale prezzemoloPreparazione Tritate la cipolla finemente, poi fatela appassire in una casseruola con l’olio.Tagliate il prosciutto cotto a pezzetti e tritate il prezzemolo.Aggiungete prosciutto e prezzemolo in padella e fate insaporire con la cipolla per un paio di minuti.Poi aggiungete la panna fresca, la passata di pomodoro ed il sale.Mescolate fino ad ottenere una crema.Poi cuocete fino ad ottenere una salsina densa.Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, poi scolate leal dente e versatele in padella con il condimento.Saltate la pasta in padella per un paio di minuti. Poi servite lealnei piatti.DI Filomena De Luca‎