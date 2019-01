Lorenzo Honda come Real o Barca

MotoGp - Lorenzo e la nuova sfida sulla Honda 'Voglio imparare da Marquez e batterlo' : 'ONORE ESSERE NEL TEAM PIU' VINCENTE DEL MONDO' - Nel 2019 il Repsol Honda Team compie 25 anni e Repsol raggiunge 50 anni sponsorizzando sport: 'Venticinque anni sono lunghi. Quando, nel 1995, Repsol ...

Jorge Lorenzo : prima intervista coi colori Repsol Honda Team : 11 years in MotoGP, winner of five World Championships, 282 races, 31 years old. Jorge Lorenzo starts a new challenge in 2019 when he joins the Repsol Honda Team. Just over two months before the season gets underway in Qatar, the Spanish rider gives his first interview to analyse his initial impressions of the Honda […] L'articolo Jorge Lorenzo: prima intervista coi colori Repsol Honda Team sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGp - Lorenzo : 'Con la Honda guido molto meglio' : ROMA - Il 2'19 è appena cominciato Jorge Lorenzo, come da contratto, può finalmente rilasciare dichiarazioni ufficiali in qualità di pilota della Honda, non avendo più alcun vincolo con la Ducati. E ...

MotoGP - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Honda squadra vincente come Barcellona e Real Madrid' : Non c'è una squadra al mondo più importante e più vincente". Cosa hai pensato la prima volta che hai provato la tua nuova moto? "L'ultima stagione ho guidato una moto completamente diversa, la Ducati ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Voglio battere Marquez - la Honda si adatta meglio della Ducati al mio stile di guida' : È stato il primo in Spagna e la persona che ha potenziato lo sport in questo paese. È incredibile che Repsol fosse lì a supportarlo in quel momento.' La presentazione della squadra è fissata per il ...

MotoGp – Addio Ducati - comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo : le sue prime parole da pilota Honda : Archiviati i due anni di alti e bassi con la Ducati, Jorge Lorenzo è pronto per iniziare la sua nuova avventura: le prime parole del maiorchino da pilota Honda Con l’arrivo del 2019 è ufficialmente iniziata l’avventura di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino ha avuto modo di provare la sua nuova moto, grazie alla concessione datagli dalla Ducati, già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, nelle prime due sessioni di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non stava più sulla pelle : il primo post del 2019 è dedicato alla Honda [FOTO] : Jorge Lorenzo non vedeva l’ora di poter essere a tutti gli effetti un pilota Honda: il primo post social del 2019 è dedicato alla sua nuova avventura Jorge Lorenzo non sta più nella pelle: il pilota maiorchino non vedeva l’ora di poter finalmente essere a tutti gli effetti un pilota Honda. Lorenzo ha dovuto attendere l’arrivo del 2019 per poter dire ufficialmente addio alla Ducati, con la quale lo legava un contratto ...

MotoGP - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...

MotoGP - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

MotoGP : la presentazione della Honda di Marquez e Lorenzo sarà il 23 gennaio a Madrid : I flash saranno tutti per il campione del mondo in carica e per il maiorchino, che dopo due stagioni in Ducati ha deciso di fare il grande salto con una moto che mai aveva finora provato in MotoGP, ...