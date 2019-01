La Cina nell' Artico

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindiCina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindiCina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe

Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trasCina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : Brignone viCina a Shiffrin nella prima manche - dalle 11.30 Bormio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Terremoto Catania - l'Etna continua a eruttare : nella notte una deCina di scosse | Sky TG24 | : Dopo il sisma che ha causato feriti e sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Di Maio nelle zone colpite: domani sarà dichiarato lo ...

Terremoto nel Catanese - nella notte una deCina di scosse - : Dopo il sisma che ha causato feriti e centinaia di sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Oggi la visita di Salvini e Di Maio. ...

Terremoto nel Catanese - nella notte una deCina di scosse : Terremoto nel Catanese, nella notte una decina di scosse Dopo il sisma che ha causato feriti e centinaia di sfollati, l’Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Oggi la visita di Salvini e Di Maio. Musumeci verso lo stato di calamità. Aperto l’aeroporto ...

Non solo Dorothea! La bellezza è di casa nella famiglia Wierer : ecco Magdalena - l’affasCinante sorella della campionessa di biathlon [GALLERY] : Belle come il sole: Magdalena Wierer ruberà presto la scena alla più grande Dorothea per bravura e… bellezza? La bellezza è di casa nella famiglia Wierer: non solo Dorothea, anche la più piccola Magdalena colpisce gli appassionati degli sport invernali per la sua bellezza. Volto angelico, occhi chiari e sguardo penetrante, la 17enne Magdalena ruberà presto al scena a Dorothea? Anche lei atleta di biathlon, Magdalena, classe 2001, ...

Basket - Nba : Gallinari trasCina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trasCina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trasCina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trasCina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

Test nella ionosfera - perplessità per un progetto congiunto tra Russia e Cina : C'è preoccupazione della comunità scientifica dopo che Cina e Russia hanno annunciato al mondo di esser impegnate in una serie di sperimentazioni atte a perturbare la ionosfera, la fascia di atmosfera terrestre caratterizzata dalla presenza di particelle elettricamente cariche, ioni,, che ...

Diretta Masterchef All Stars : 16 ex concorrenti tornano nella cuCina più famosa d'Italia : Da stasera alle 21.15 su Sky Uno, parte la prima edizione di Masterchef All Stars, il talent show culinario che accoglierà nelle proprie cucine sedici concorrenti delle prime sette edizioni di Masterchef Italia. Per alcuni di loro questa sarà un'occasione di riscatto, infatti ci sono dei concorrenti che nelle rispettive edizioni hanno sfiorato la vittoria. Volete conoscere i nomi dei cuochi in gara? Eccoli:...Continua a leggere