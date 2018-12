Violenta per 4 anni le figlie piccole della compagna | imprenditore arrestato

Bari - Violenta per anni le figlie minori della compagna : arrestato : Avrebbe abusato per anni delle due figlie minori della sua compagna: per questo la polizia ha arrestato un imprenditore 50enne di Bari con l'accusa di violenza sessuale e corruzione di minorenne ...

Pakistan - Violentata bambina di 3 anni : Faryal morta per paura e dolore : Di nuovo uno stupro in Pakistan. Di nuovo una vittima minorenne. A finire nella rete losca degli stupratori, stavolta, è stata la piccola Faryal, una bambina di soli tre anni. Il dramma è accaduto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Faryal era scomparsa dalla sua casa martedì verso le 14. Il padre e la madre, non vedendola più, si erano messi a cercarla e, alla fine, avevano deciso di denunciarne la scomparsa alla Polizia. Gli agenti avevano ...

Per anni Violenta 5 nipotine - un nonno di 68 anni arrestato a Riccione : Ha abusato per anni delle nipotine, prima in Ecuador, paese di origine, poi in Italia, dove si era trasferito con la famiglia. In manette è finito un pensionato di 68 anni, sudamericano, arrestato dai carabinieri su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani. Le vittime sono cinque: di tre l’anziano è il nonno paterno, delle altre è zio. L’in...

