U&D | Damante confessa di aver pianto dopo la conclusione della sua relazione con

Gossip - ex U&D : Damante punzecchia Giulia dopo la dedica d'amore per Irama : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è giunta al capolinea da diversi mesi, ma in queste ore sta facendo molto discutere quella che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di colei che è stata la sua ragazza per oltre due anni. Come ben saprete, infatti, Giulia ha voltato pagina dopo l'addio con Andrea ed al momento è felicemente fidanzata con il cantante Irama, ...

U&D - quella foto di Damante al Colosseo e l'appello dei fan : 'Corri a riprendere Giulia' : Per i fan del trono classico di Uomini e Donne, e in particolare per tutti i grandi sostenitori dei 'Damellis,' è impensabile non correlare la bellissima capitale d'Italia a Giulia De Lellis e Andrea Damante. Come è noto a gran parte dei telespettatori l'ex coppia del people show di Maria De Filippi ha realizzato la prima esterna in giro per le strade di Roma. E' per la stessa ragione che questo pomeriggio i fan dell'ormai ex coppia hanno ...