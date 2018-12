Risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali | scoppia il caso in Rai

Rai sospende spot con Enrica Bonaccorti su Risarcimenti per malasanità : È polemica per lo spot, con protagonista Enrica Bonaccorti, di una società privata (Obiettivo risarcimento), trasmesso in prima serata anche dalla Rai, sui risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali. Le proteste, arrivate nelle scorse ore da più fronti, sindacali e non, per il momento hanno portato alla sospensione "in via cautelativa" da parte della tv pubblica della pubblicità in questione. La Federazione nazionale degli ...

Lo spot sui Risarcimenti per i casi di malasanità che ha fatto infuriare i medici : È polemica per uno spot mandato in onda in prima serata anche dalla Rai sui risarcimenti per i casi di malasanità che ha suscitato l"indignazione" dei medici italiani. È intervenuto l'Ordine, affiancato da diversi sindacati, per protestare per quello che ha definito "un messaggio pubblicitario falso, fuorviante e rischioso" e la Rai ha deciso di sospendere in via cautelativa lo spot della ...

La Rai sospende lo spot sui Risarcimenti per malasanità : Dopo la dura reazione dei medici, la Rai sospende «in via cautelativa» lo spot sui risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali. Lo annuncia la stessa azienda in una nota: la pubblicità, in programma «dal 26 dicembre al 5 gennaio per un totale di 42 passaggi», ma finita nel mirino dei camici bianchi, sarà sottoposta «all’Istituto dell’...

Personale ATA : assunzioni - ricorsi e Risarcimenti danni : Un recente comunicato Anief riguardante il Personale ATA dichiara che con la nuova Ldb saranno stabilizzati 226 lavoratori ATA della scuola ex Co.Co.Co. Tali figure (di status precario) hanno funzioni analoghe (più o meno) a quelle degli assistenti tecnici e amministrativi, ma con contratto a tempo parziale. In seguito, essi saranno assunti a tempo pieno secondo quanto prevedono le leggi statali. Personale ATA: le dichiarazioni di Marco ...

Ancona - il club Lanterna Azzurra era senza assicurazione. Ora si teme per i Risarcimenti : Era senza assicurazione. E ora, a pochi giorni dall'incidente che è costato la vita a sei persone, i clienti della discoteca Lanterna Azzurra potrebbero non avere l'indennizzo proprio per questo motivo. E cioè per la mancanza della polizza, non obbligatoria per legge, per i cosiddetti danni contro terzi. Quella che serve a risarcire gli utenti di un locale nel quale si svolge una serata se, per qualche motivo, si feriscono o se perdono la ...

Alluvione Sicilia : dalla regione arrivano i Risarcimenti per il maltempo del 10 Ottobre 2015 : E’ stata firmata stamani dall’Assessore Regionale delle Autonomie Locali, On.le Bernadette Grasso, l’autorizzazione al Dirigente Generale dello stesso Assessorato a procedere con proprio decreto alla ripartizione tra i Comuni dei fondi destinati ai risarcimenti agli alluvionati dell’evento del 10 Ottobre 2015. Della somma complessivamente stanziata, che ammonta ad un milione di euro per tutto il territorio della provincia di Messina, a ...

Ridicoli Risarcimenti in Fallout 76 per placare le polemiche sulla Power Armor Edition : Fallout 76 è finito al centro di nuove polemiche a causa della Collector’s Edition. Dopo le scuse di Bethesda continuano ad arrivare nuovi problemi, come se non bastassero quelli riferiti ai bug che stanno infestando il gioco. Questa volta i giocatori hanno fatto sapere che la borsa che si trova all'interno della Power Armor Edition di Fallout 76 è in nylon: la cosa ha scatenato le proteste degli utenti, anche perché ritengono che la ricompensa ...

Treni - il Parlamento Ue chiede Risarcimenti più alti per ritardi o cancellazione : Più risarcimenti se il treno è in ritardo e maggiore assistenza per le persone a mobilità ridotta. È quanto hanno chiesto gli europarlamentari che hanno votato a favore di nuove regole per rafforzare ...

Finalmente i Risarcimenti per i giocatori PlayStation - ma la somma sfiora il ridicolo : Anno 2010: Sony pubblicò un aggiornamento su PlayStation 3 che recitava un messaggio che a molti è sembrato un’imposizione. Con il download di quell’update non era più possibile installare un sistema operativo esterno, ad esempio Linux. Questa caratteristica però negli anni precedenti è stata pubblicizzata come una delle funzionalità principali di PlayStation 3. Cosa accade quando un’azienda fa marketing su una funzionalità specifica, poi la ...

Compagnie telefoniche - Tar del Lazio : Risarcimenti a utenti per fatturazione a 4 settimane : Un'annosa questione, relativa agli utenti dei servizi di telefonia, sembra sia arrivata al termine. Molti ricorderanno la condanna a risarcire i consumatori che l’Autorita' di Garanzia Agcom aveva imposto alle Compagnie telefoniche che, per diversi mesi fra il 2016 e il 2017, avevano impostato le Bollette telefoniche a 28 giorni e non più mensili. In pratica il Garante aveva, con una delibera a favore degli utenti, imposto alle Compagnie ...

Dalle promesse al decreto - ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i Risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Maltempo - Legambiente : “Italia fra i primi al mondo per Risarcimenti” : L’Italia “è sempre più fragile e insicura anche a causa dei cambiamenti climatici” e sono “7,5 i milioni di cittadini che vivono o lavorano in aree a rischio frane o alluvioni”. Nel ricordare che “il consumo di suolo continua ad essere un problema irrisolto”, Legambiente aggiunge che “tra il 1944 ed il 2012 sono 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel ...