Rabiot a Barcellona | questione di giorni

Rabiot-Barcellona - questione di giorni : Secondo il quotidiano Sport, già il primo dell'anno Rabiot dovrebbe essere a Barcellona per firmare il contratto: si parla di una proposta di circa 10 milioni. Rabiot da tempo è in rotta con l'...

Rabiot verso Barcellona : super offerte del PSG per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Calciomercato Juventus - Rabiot sfuma : va al Barcellona : Calciomercato Juventus, BEFFA Rabiot CHE VA AL BARCA- L’accordo è stato praticamente raggiunto, si attende solamente l’ufficialità. Niente Juventus per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, in rotta col PSG, saluterà la Francia a fine stagione per accasarsi in Spagna, destinazione Barcellona. Il giocatore, scartato da Deschamps durante l’ultimo Mondiale, lascerà i parigini a giugno e […] L'articolo Calciomercato ...

Barcellona - assalto ad Adrien Rabiot : sarà il francese il colpaccio di gennaio? : Barcellona pronto ad acquistare Adrien Rabiot dopo la rottura del calciatore con il PSG, rapporto ormai ai minimi termini Il Barcellona pensa ad Adrien Rabiot come regalo di natale ai suoi tifosi. La notizia arriva dalla Spagna, secondo ‘Marca’ i blaugrana stanno infatti lavorando per portare il centrocampista del Paris Saint Germain in catalogna nella sessione di mercato invernale forti della scadenza di contratto del ...