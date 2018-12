Omicidio Pesaro | Salvini | Marcello Bruzzese chiese l' uscita dal programma di protezione

Omicidio Marcello Bruzzese - Salvini a Pesaro : "Aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione" : "Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato". Così il ministro dell'Interno al suo arrivo alla Prefettura di Pesaro per il comitato dell'ordine e della sicurezza dopo l'Omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia affiliato alla 'ndrangheta fino al 2003. "Mi ...

Omicidio Bruzzese. Salvini a Pesaro : “Aveva chiesto di uscire dal programma di protezione” : Il ministro dell'Interno in prefettura nel comune marchigiano per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente". Marcello Bruzzese è stato ucciso il giorno di Natale. Era un collaboratore di giustizia.Continua a leggere

Omicidio Pesaro. Proseguono le indagini di Procura e Distrettuale Antimafia - il sindaco Ricci : "Non è giusto che una città venga sconvolta ... : Un'esecuzione di stampo 'ndranghetista nel centro storico di Pesaro. E' la pista privilegiata dagli investigatori per l'uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di ...

Cosa si sa dell’Omicidio di Pesaro : Secondo il Procuratore nazionale antimafia «qualCosa potrebbe non aver funzionato», nella storia dell'uomo ucciso benché sotto protezione del ministero dell'Interno

Cafiero De Raho : "L'Omicidio di Pesaro? Qualcosa potrebbe non aver funzionato nel meccanismo di protezione" : Nel meccanismo che avrebbe dovuto proteggere Marcello Bruzzese dalla 'ndrangheta Qualcosa potrebbe non aver funzionato. È questa la sensazione di Federico Cafiero De Raho. Il procuratore nazionale antimafia lo ha spiegato in un'intervista al Fatto Quotidiano a due giorni dall'agguato in cui è stato ucciso, nel centro di Pesaro, il fratello di Girolamo Bruzzese, collaboratore di giustizia dal 2003. Si legge sul quotidiano:Le ...

Omicidio Pesaro - la supertestimone di via Bovio. "I killer mi hanno risparmiata" : in via Bovio , FOTO, , è stata appesa ad un calcolo dei sicari: ci può riconbroscere oppure no? Il capo commando ha deciso che no, non li avrebbe riconosciuti e sono tornati indietro. Lasciandola viva ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’Omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Omicidio del fratello del pentito - la pista di una faida di 'ndrangheta lunga 24 anni | Caccia aperta ai due killer di Pesaro : Il 51enne, fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, è stato ucciso con almeno 15 colpi di pistola. Il sindaco di Pesaro: "Città sconvolta, caso gravissimo".

Pesaro - Omicidio a Natale : ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia : Il 51enne è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati una trentina di proiettili. La vittima era sotto protezione ed era sfuggito a un agguato alla metà degli anni Novanta dove era morto il padre

Omicidio il giorno di Natale a Pesaro : uomo ucciso a colpi di pistola : Il 51enne, forse di origine calabrese, è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati almeno 20 proiettili