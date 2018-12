blogo

: Agcom, ricavi tv 2013-2017 in crescita - Varych4 : Agcom, ricavi tv 2013-2017 in crescita - tvblogit : Agcom, ricavi tv 2013-2017 in crescita - SerieTvserie : Agcom, ricavi tv 2013-2017 in crescita -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Il settore dei media, nel quinquennio, ha registrato risultati in chiaroscuro, con il comparto televisivo che ha visto idelle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di euro, mentre quelli del settore editoria contrarsi complessivamente di oltre 900 milioni (-17,7%). È quanto viene fotografato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel focus bilancipubblicato oggi. In esso, peraltro, viene anche illustrato l’andamento del settore degli operatori di rete e gestori delle infrastrutture di radiodiffusione, cresciuto nel periodo considerato ad un tasso medio annuo del 5,4% (e del 2,4% nel solo).Per quanto riguarda il settore tv, l’aumento deiè riconducibile sia all’aumento degli introiti derivanti dai servizi televisivi a pagamento (+107 milioni dalal), sia a quello degli introiti pubblicitari (150 milioni ...